Спрос на акции конкурента Micron превысил предложение более чем в семь раз

Инвестор Райво Хейн уже заработал на акциях Micron более полумиллиона евро прибыли, однако прогнозирует, что рост производителя чипов памяти еще не исчерпан. При этом Хейн подчеркивает, что быстрый подъем носит циклический характер, а конкуренты Micron не спят.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.