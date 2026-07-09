Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,42%310,25
  • OMX Riga0,35%908,79
  • OMX Tallinn0,29%2 111,21
  • OMX Vilnius0,46%1 478,51
  • S&P 500−0,28%7 482,71
  • DOW 30−1,09%52 348,39
  • Nasdaq 0,2%25 870,65
  • FTSE 100−0,51%10 435,94
  • Nikkei 2251,38%67 743,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%86,78
  • OMX Baltic0,42%310,25
  • OMX Riga0,35%908,79
  • OMX Tallinn0,29%2 111,21
  • OMX Vilnius0,46%1 478,51
  • S&P 500−0,28%7 482,71
  • DOW 30−1,09%52 348,39
  • Nasdaq 0,2%25 870,65
  • FTSE 100−0,51%10 435,94
  • Nikkei 2251,38%67 743,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%86,78

Спрос на акции конкурента Micron превысил предложение более чем в семь раз

Американский биржевой дебют южнокорейского производителя чипов SK hynix был переподписан более чем в семь раз, сообщили знакомые с вопросом источники.
Интерес инвесторов остается сильным, несмотря на биржевую волатильность.
  • Интерес инвесторов остается сильным, несмотря на биржевую волатильность.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Интерес инвесторов сохранился несмотря на распродажу последней недели в акциях южнокорейских производителей чипов памяти, пишет Bloomberg.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 03.07.26, 18:58
Предсказавший финансовый кризис Майкл Бэрри поставил на падение Micron
Майкл Бэрри, ставший известным благодаря тому, что предвидел финансовый кризис 2008 года, по его собственным словам, ставит на падение акций Micron, которые сильно выросли.
Биржа
  • 02.07.26, 17:02
«Я вижу в этом начало конца бума». Мегаинвестиция производителя чипов усилила нервозность на рынке
Инвестиция южнокорейского производителя чипов SK Hynix в размере 65 млрд долларов усиливает опасения инвесторов, что рынок чипов памяти, разогретый бумом ИИ, вскоре может перегреться.
Интервью
  • 28.06.26, 14:28
Райво Хейн: Micron до обидного дешева, но скоро станет такой же скучной, как Nvidia
Инвестор Райво Хейн уже заработал на акциях Micron более полумиллиона евро прибыли, однако прогнозирует, что рост производителя чипов памяти еще не исчерпан. При этом Хейн подчеркивает, что быстрый подъем носит циклический характер, а конкуренты Micron не спят.
Биржа
  • 26.06.26, 19:23
Китайские хедж-фонды предупреждают: ИИ-бум превратился в неустойчивый пузырь
Два известных китайских управляющих хедж-фондами предупреждают, что бум искусственного интеллекта, охвативший мировые фондовые рынки, превратился в неустойчивый пузырь.
  • KM
Content Marketing
  • 11.05.26, 15:54
Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.

Самые читаемые

1
Интервью
  • 08.07.26, 06:00
Финский предприниматель: Финляндия застряла в комфорте, а Эстония все еще хочет расти
2
Эпицентр
  • 07.07.26, 06:00
«Нет смысла этим заниматься»: украинцев на рынке труда все меньше, заменить их не удается
3
Новости
  • 06.07.26, 18:00
Олег Гросс: излишне ретивые чиновники тормозят развитие государства
4
Новости
  • 06.07.26, 18:47
Две эстонские кофейни вошли в число 50 лучших в Европе
5
Новости
  • 07.07.26, 17:01
Латвия теряет терпение: от airBaltic требуют бизнес-план
6
Новости
  • 08.07.26, 13:15
Трамп заявил, что перемирие с Ираном окончено. «Они мерзавцы и больные люди»

Последние новости

Инвестор Тоомас
  • 09.07.26, 14:03
Инвестор Тоомас: купил! Снова вложился в акции, грохнувшиеся на 40%
Биржа
  • 09.07.26, 13:57
Спрос на акции конкурента Micron превысил предложение более чем в семь раз
Биржа
  • 09.07.26, 13:43
Ветеран Уолл-стрит: заработать 50% – не подвиг, если можно потерять столько же
Новости
  • 09.07.26, 13:09
За пять месяцев налоговые поступления выросли до 6,2 млрд евро
Новости
  • 09.07.26, 12:51
В деле баскетболиста Керра Крийза – 50 000 страниц доказательств
Биржа
  • 09.07.26, 12:03
Акции SpaceX на бирже достигли нового минимума
Биржа
  • 09.07.26, 11:21
Tallinna Sadam теряет в грузовых и пассажирских перевозках, но круизный туризм сглаживает результаты
Mнения
  • 09.07.26, 11:15
Индрек Рахумаа: государство, которое упустило свою биржу
Мнение одного из основателей Таллиннской фондовой биржи

Сейчас в фокусе

По словам Матиаса Мяэнпяа, предпринимателям не стоит бояться искусственного интеллекта – им следует видеть в нем одну из лучших возможностей в своей жизни.
Интервью
  • 08.07.26, 06:00
Финский предприниматель: Финляндия застряла в комфорте, а Эстония все еще хочет расти
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп.
Новости
  • 08.07.26, 13:15
Трамп заявил, что перемирие с Ираном окончено. «Они мерзавцы и больные люди»
От моей первоначальной инвестиции, сделанной в конце мая, исчезла почти половина.
Инвестор Тоомас
  • 08.07.26, 16:18
Инвестор Тоомас: докупаю акции, которые в июне обрушили мой портфель
Меэлис Маазик прикинул, какие акции могут взлететь.
Биржа
  • 07.07.26, 12:10
6 акций, которые взлетят: прогноз Меэлиса Маазика
Крупным владельцем инвестиционной компании Skaala является Таавет Хинрикус, которому принадлежит почти 95% компании.
Новости
  • 08.07.26, 12:23
Компания Таавета Хинрикуса вошла в число инвесторов мирового ИИ-лидера
«Мы можем вывести всех своих военных из Европы», – сказал Трамп в Анкаре.
Новости
  • 08.07.26, 10:13
Трамп снова взял на прицел Гренландию и пригрозил вывести войска из Европы
Вторая из трех аккумуляторных станций Evecon, Corsica Sole и Mirova была открыта в волости Раазику в живой атмосфере и с дебатами политиков на тему «Куда движется энергетика Эстонии?».
Новости
  • 08.07.26, 11:37
Evecon открыла вторую мощную аккумуляторную станцию и призывает убрать с рынка станцию Elering
«Мы должны учитывать, что распознать киберугрозу становится все сложнее, ведь ИИ позволяет максимально реалистично имитировать системы защиты от мошенничества», — объясняет руководитель отдела ИТ Ахти Паю.
  • KM
Content Marketing
  • 11.05.26, 15:54
Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026