Эстонцы – о крупном пожаре в Испании: рядом с Марбельей эвакуировали сотни людей, но жизнь в регионе быстро стабилизируется
Лесные пожары в Испании привели к жертвам и масштабным эвакуациям, однако, по словам эстонцев, живущих на Коста‑дель‑Соль, в их районе ситуацию удалось взять под контроль, и повседневная жизнь продолжается в обычном режиме.
Люди из стран с развитой экономикой снова готовы платить за впечатления и много путешествуют – даже больше, чем до пандемии. Но гостиничный бизнес в Европе меняется, и самыми выгодными для инвестиций становятся luxury-отели, а также гостиницы, расположенные в местах, где природа сама по себе может производить впечатление.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.