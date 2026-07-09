Акции SpaceX на бирже достигли нового минимума

Космическая компания Илона Маска SpaceX сегодня до открытия американского фондового рынка войдет в индекс Nasdaq 100. Это фактически вынудит многие фонды потратить миллиарды долларов на покупку акций компании.
Дебютировавшая на бирже SpaceX вызвала большой интерес и у эстонских инвесторов. У клиентов LHV покупки, связанные со SpaceX, составили почти 90% сделок, а в Lightyear эта акция стала самой покупаемой как в Эстонии, так и в Европе.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.