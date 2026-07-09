Назад Индрек Рахумаа: государство, которое упустило свою биржу 30 лет назад мы построили Таллиннскую биржу с нуля, потому что понимали: без нее мы в Эстонии навсегда останемся в конце очереди за чужими деньгами. Мы построили ее… а потом позволили ей исчезать по частям, пишет предприниматель Индрек Рахумаа, стоявший у истоков создания Таллиннской биржи.

«По данным Европейского механизма стабильности, в 2020-2024 годах Эстония провела на душу населения больше IPO, чем почти любая другая страна Евросоюза. Спрос есть. Не хватает предложения. А предложение – это политическое решение, потому что крупнейшие некотируемые компании принадлежат государству», – пишет один из создателей Таллиннской биржи Индрек Рахумаа.

Самая большая проблема эстонской экономики – не налоги и не бюрократия, хотя обе эти проблемы досадно нарастают. Главное узкое место – это слой, которого у нас, по сути, нет: работающий локальный рынок капитала. Без него деньги не доходят до предприятий в достаточном количестве, решения по кредитам принимаются в Стокгольме, а банки в условиях олигополии зарабатывают непропорционально высокую прибыль – в то время как мы ищем решение в повышении налогов.

Решение есть, и начинается оно с самого государства: все крупные государственные компании нужно вывести на биржу – и оставить их там.

История «слишком маленьких» не идет в расчет

В 1996 году я сидел в Нью-Йорке напротив управляющего фондом JP Morgan и предлагал ему долю в Hansabank. Цифры ему нравились. Эстонская история тоже, а история Hansabank – особенно. Затем он посмотрел на стоимость компании – около $40 млн – и сказал «нет». Правила фонда попросту запрещали инвестировать в компании с рыночной капитализацией ниже $50 млн.

Лучшая история в мире не имеет значения, если ты слишком мал для институционального инвестора.

Полагаю, я знаю, о чем говорю. Я строил этот рынок вместе с другими предпринимателями и банкирами. В 1995 году я был в числе основателей Таллиннской биржи. Биржа открыла торги 31 мая 1996 года, а в 1998-2004 годах я входил в ее листинговый комитет.