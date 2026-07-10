Назад Финская компания заключила с немцами миллиардную сделку: «Одна из крупнейших в Европе в своем роде» Финская энергетическая компания Nordic Ren-Gas заключила с Германией сделку на 1 млрд евро по продаже e-метана. Это одна из крупнейших сделок такого рода в Европе.

Финский производитель e-метана Nordic Ren-Gas и немецкая LNG-платформа Avanca Energy AG подписали договор о закупке возобновляемого топлива на 1 млрд евро. По договору e-метан, произведенный на заводе Nordic Ren-Gas в Тампере, будет поставляться в Германию для нужд большегрузного транспорта. Общая стоимость сделки составляет 1 млрд евро, и это одно из крупнейших подобных бизнес-партнерств в Европе, сообщили компании.