Финская компания заключила с немцами миллиардную сделку: «Одна из крупнейших в Европе в своем роде»

Руководители Nordic Ren-Gas, заключившей выгодный договор: слева направо – Матти Рауткиви, Юрки Лейно, Саара Куяла, Вейкко Кортела и Таня Бломквист.
Foto: Ren-Gas
Финский производитель e-метана Nordic Ren-Gas и немецкая LNG-платформа Avanca Energy AG подписали договор о закупке возобновляемого топлива на 1 млрд евро. По договору e-метан, произведенный на заводе Nordic Ren-Gas в Тампере, будет поставляться в Германию для нужд большегрузного транспорта. Общая стоимость сделки составляет 1 млрд евро, и это одно из крупнейших подобных бизнес-партнерств в Европе, сообщили компании.
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