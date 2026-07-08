Назад «Вас топит или не топит?»: после прошлогоднего наводнения покупатели дач под Нарвой стали осторожнее Из-за дождливого лета нарвитяне опасаются повторения наводнения, произошедшего в дачных районах вокруг Нарвы прошлым летом. Хотя до уровня прошлогоднего «дачного потопа» далеко, у покупателей недвижимости появились новые обязательные вопросы продавцам, а расположение дома на возвышенности стало серьезным преимуществом.

Прошлым летом от воды пострадали несколько дачных и частных домов вокруг Нарвы. В некоторых из них вода стояла выше уровня пола, и жилье требовало дорогостоящего ремонта. ДВ спросили у трех нарвских маклеров, как та история сказалась на дачном сегменте рынка недвижимости: не хлынули ли на рынок подтопленные дома?

«Я бы не сказал, что таких домов стало больше в продаже. Просто люди теперь более избирательны, когда выбирают себе дачи для покупки, – рассказал руководитель нарвского офиса бюро недвижимости Arco Vara Вадим Сениченков. – Первый вопрос, который задает потенциальный покупатель: “Все ли у вас законно со строениями?”. Второй: “Вас топит или не топит?”. Раньше таких вопросов не задавали».

По его словам, случаев продажи подтопленных домов у него не было: «Знаю, что у знакомых были такие дома, но они их восстанавливали, ремонтировали, а на продажу не выставляли. Они надеются, что каналы прочистили, и вода теперь будет лучше уходить с территории».

Статья продолжается после рекламы

Пик пришелся на февраль-май, а летом рынок, как обычно, замер – и предложения осталось мало. Назвать одну причину роста спроса маклер не берется. Цены, по его словам, за год не сдвинулись ни в плюс, ни в минус. Федорова также считает, что цены остались на прошлогоднем уровне, а рынок в целом стабилен: спрос традиционно растет с весны, потом затухает. При этом предложение, по ее наблюдению, увеличивается – по демографической причине:

Статья продолжается после рекламы

«Появилось больше участков, что я связываю со старением населения: те, кто брал дачи в семидесятые-восьмидесятые годы, уже в возрасте, им тяжело справляться, и поэтому они продают».

Сениченков напомнил, что всплеск на дачном рынке был в ковидное время, когда никто никуда не выезжал: «Сейчас он вернулся на свои доковидные показатели, и ничего, что бы требовало особого внимания, сейчас не происходит».

Кто покупает дачи?

Портрет типичного покупателя у маклеров совпадает. «Это семья из Нарвы, один-два ребенка (хотя могут быть и без детей). Молодая семья, возраст примерно 35-50 лет. Хотят отдохнуть на свежем воздухе от городской суеты. Средний доход. Работающие люди или предприниматели», – описал типичного клиента Вадим Сениченков.

«В основном 30-40 лет, те, кто хочет выезжать с детьми на природу, – подтвердила Ольга Федорова. – Обращают внимание на то, чтобы был ночлег и отопление в доме, а не просто летний домик».

Важнейший фактор, влияющий на продажи, – современные санитарные условия.

«Если есть туалет с водой и возможность принять душ – это очень пользуется спросом. Если же туалет – старый сухой нужник, то объект может продаваться долго. Как только проводишь воду, делаешь туалет и канализационный приемник, ликвидность значительно повышается», – рассказал Сениченков.

Он приводит пример, что нереновированные дачи, оставшиеся в наследство от умерших пенсионеров (с уличным туалетом и колодцем), покупать не хотят – особенно если участок маленький.

Документы, пожарный водоем и замкнутый круг

По словам Сениченкова, первое, о чем обязательно спросит потенциальный покупатель – законность строений. Если дача перестраивалась (обновлялись фасад и кровля, заводились вода и канализация), то требуется либо заново пройти процедуру получения разрешения на эксплуатацию, либо подать уведомление (что подразумевает наличие проекта).

Статья продолжается после рекламы

«Чем больше несоответствий, тем хуже ликвидность объекта. Если поменяна кровля – это еще решаемый вопрос. А вот если дом числится как 50 квадратных метров, а на самом деле там 150, то без пожарных уже не обойтись, и они могут зарубить этот вопрос», – поясняет Сениченков.

Ольга Федорова описала ту же проблему, как тупик: привести старый самострой в Нарве в соответствие с новыми строительными требованиями очень сложно, потому что на дачах нет постоянного водоснабжения и почти нет обязательных по закону пожарных водоемов – их просто негде разместить в садоводческих товариществах, где вся земля обычно принадлежит частным владельцам.

«Мы просчитываем, сколько будет стоить сделать все по новым нормам, поменять противопожарные двери. Приходим к пожарным – а пожарные говорят “нет”. Какой смысл человеку вкладывать еще 10-15 тысяч, если он все равно не введет дом в эксплуатацию?» – рассказала маклер.

Такие объекты «зависают», потому что банк не дает под них ипотеку. «До 20 000 евро люди еще находят какие-то возможности финансирования, а если дом стоит хотя бы 25 тысяч, то однозначно будут обращаться в банк», – пояснила Федорова.

Интерес к «правильным» документам подогревает и новый запрос покупателей – круглогодичное проживание.

«Из-за ситуации с квартирами и отоплением неизвестно, что будет впереди, и некоторые люди рассматривают вариант переехать на дачу, а потом, быть может, построить свой дом. Им нужно, чтобы все было с документами: канализация, водоснабжение, официальная скважина», – сказала Ольга Федорова.

Спрос в итоге расслоился, резюмировал Вадим Сениченков: «Хорошие дачи – в хорошем состоянии и с документами – по-прежнему пользуются спросом. У них ликвидность гораздо выше, чем у требующих внимания строений».