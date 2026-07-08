«Вас топит или не топит?»: после прошлогоднего наводнения покупатели дач под Нарвой стали осторожнее

Из-за дождливого лета нарвитяне опасаются повторения наводнения, произошедшего в дачных районах вокруг Нарвы прошлым летом. Хотя до уровня прошлогоднего «дачного потопа» далеко, у покупателей недвижимости появились новые обязательные вопросы продавцам, а расположение дома на возвышенности стало серьезным преимуществом.
- Часть нарвских дач расположены прямо у воды, но в 2025 году пострадали от наводнения не они, а дачи в районе Кудрукюла, который находится в низине, на торфянике. Иллюстративное фото.
- Foto: Николай Андреев
Прошлым летом от воды пострадали несколько дачных и частных домов вокруг Нарвы. В некоторых из них вода стояла выше уровня пола, и жилье требовало дорогостоящего ремонта. ДВ спросили у трех нарвских маклеров, как та история сказалась на дачном сегменте рынка недвижимости: не хлынули ли на рынок подтопленные дома?
«Я бы не сказал, что таких домов стало больше в продаже. Просто люди теперь более избирательны, когда выбирают себе дачи для покупки, – рассказал руководитель нарвского офиса бюро недвижимости Arco Vara Вадим Сениченков. – Первый вопрос, который задает потенциальный покупатель: “Все ли у вас законно со строениями?”. Второй: “Вас топит или не топит?”. Раньше таких вопросов не задавали».
По его словам, случаев продажи подтопленных домов у него не было: «Знаю, что у знакомых были такие дома, но они их восстанавливали, ремонтировали, а на продажу не выставляли. Они надеются, что каналы прочистили, и вода теперь будет лучше уходить с территории».
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Участок на возвышенности стал преимуществом
Маклер бюро ISKV Kinnisvara Ольга Федорова также не заметила, чтобы пострадавшие от воды дачи стали чаще выставлять на продажу.
«Стали чаще задавать вопросы при покупке, обращать внимание на то, насколько была затопляемость», – сказала она.
Тема воды теперь звучит и со стороны продавца.
«Если участок, который я продаю, находится на возвышенности, я обязательно сообщаю об этом покупателю: из-за затопления такой участок имеет дополнительную ценность», – пояснила Федорова.
Маклер бюро Drame Invest Дмитрий Смолин высказался категорично: наводнение никак не сказалось на рынке дач. «Стали больше покупать, продавать больше не стали. Люди задают вопросы о состоянии участка, но продается все очень хорошо», – сказал он.
У кого-то растет спрос, у кого-то – предложение
По наблюдениям Смолина, в этом году дачи покупают больше, чем обычно, и спрос превышает предложение: «На одну недвижимость было по два-три покупателя. Не все купили то, что хотели».
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- Этим летом в Кудрукюла тоже много воды, но ее гораздо меньше, чем было в августе прошлого года.
- Foto: Николай Андреев
Пик пришелся на февраль-май, а летом рынок, как обычно, замер – и предложения осталось мало. Назвать одну причину роста спроса маклер не берется. Цены, по его словам, за год не сдвинулись ни в плюс, ни в минус.
Федорова также считает, что цены остались на прошлогоднем уровне, а рынок в целом стабилен: спрос традиционно растет с весны, потом затухает. При этом предложение, по ее наблюдению, увеличивается – по демографической причине:
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«Появилось больше участков, что я связываю со старением населения: те, кто брал дачи в семидесятые-восьмидесятые годы, уже в возрасте, им тяжело справляться, и поэтому они продают».
Сениченков напомнил, что всплеск на дачном рынке был в ковидное время, когда никто никуда не выезжал: «Сейчас он вернулся на свои доковидные показатели, и ничего, что бы требовало особого внимания, сейчас не происходит».
Кто покупает дачи?
Портрет типичного покупателя у маклеров совпадает. «Это семья из Нарвы, один-два ребенка (хотя могут быть и без детей). Молодая семья, возраст примерно 35-50 лет. Хотят отдохнуть на свежем воздухе от городской суеты. Средний доход. Работающие люди или предприниматели», – описал типичного клиента Вадим Сениченков.
«В основном 30-40 лет, те, кто хочет выезжать с детьми на природу, – подтвердила Ольга Федорова. – Обращают внимание на то, чтобы был ночлег и отопление в доме, а не просто летний домик».
Важнейший фактор, влияющий на продажи, – современные санитарные условия.
«Если есть туалет с водой и возможность принять душ – это очень пользуется спросом. Если же туалет – старый сухой нужник, то объект может продаваться долго. Как только проводишь воду, делаешь туалет и канализационный приемник, ликвидность значительно повышается», – рассказал Сениченков.
Он приводит пример, что нереновированные дачи, оставшиеся в наследство от умерших пенсионеров (с уличным туалетом и колодцем), покупать не хотят – особенно если участок маленький.
Документы, пожарный водоем и замкнутый круг
По словам Сениченкова, первое, о чем обязательно спросит потенциальный покупатель – законность строений. Если дача перестраивалась (обновлялись фасад и кровля, заводились вода и канализация), то требуется либо заново пройти процедуру получения разрешения на эксплуатацию, либо подать уведомление (что подразумевает наличие проекта).
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«Чем больше несоответствий, тем хуже ликвидность объекта. Если поменяна кровля – это еще решаемый вопрос. А вот если дом числится как 50 квадратных метров, а на самом деле там 150, то без пожарных уже не обойтись, и они могут зарубить этот вопрос», – поясняет Сениченков.
Ольга Федорова описала ту же проблему, как тупик: привести старый самострой в Нарве в соответствие с новыми строительными требованиями очень сложно, потому что на дачах нет постоянного водоснабжения и почти нет обязательных по закону пожарных водоемов – их просто негде разместить в садоводческих товариществах, где вся земля обычно принадлежит частным владельцам.
«Мы просчитываем, сколько будет стоить сделать все по новым нормам, поменять противопожарные двери. Приходим к пожарным – а пожарные говорят “нет”. Какой смысл человеку вкладывать еще 10-15 тысяч, если он все равно не введет дом в эксплуатацию?» – рассказала маклер.
Такие объекты «зависают», потому что банк не дает под них ипотеку. «До 20 000 евро люди еще находят какие-то возможности финансирования, а если дом стоит хотя бы 25 тысяч, то однозначно будут обращаться в банк», – пояснила Федорова.
Интерес к «правильным» документам подогревает и новый запрос покупателей – круглогодичное проживание.
«Из-за ситуации с квартирами и отоплением неизвестно, что будет впереди, и некоторые люди рассматривают вариант переехать на дачу, а потом, быть может, построить свой дом. Им нужно, чтобы все было с документами: канализация, водоснабжение, официальная скважина», – сказала Ольга Федорова.
Спрос в итоге расслоился, резюмировал Вадим Сениченков: «Хорошие дачи – в хорошем состоянии и с документами – по-прежнему пользуются спросом. У них ликвидность гораздо выше, чем у требующих внимания строений».
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