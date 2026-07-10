Экспорт товаров в мае вырос на 9%

В мае крупнейшей статьей экспорта было электрооборудование. На фото – грузовые контейнеры в терминале Мууга.
Foto: Andras Kralla
В текущих ценах товаров было экспортировано более чем на 1,7 млрд евро, импортировано – более чем на 1,9 млрд евро, сообщил Департамент статистики. Экспорт товаров эстонского происхождения вырос на 5%.
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Экспорт товаров в апреле вырос на 13% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, импорт – на 12%. По словам аналитика внешнеторговой статистики Департамента статистики Яне Леппметс, сильнее всего увеличился реэкспорт ранее ввезенного топлива.
Гармонизированный индекс потребительских цен, учитывающий расходы туристов, в июне вырос на 2% по сравнению с июнем прошлого года, а по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0,4%, сообщил Департамент статистики.
Латвия снизила налог на добавленную стоимость в отношении четырех видов продуктов питания: мясо птицы, молоко, хлеб и яйца. В ближайший год эти продукты будут облагаться налогом не 21%, а 12%. Стоит ли Эстонии последовать примеру южных соседей?
Крупнейший деловой городок Эстонии Ülemiste City использует при планировании развития комплексный аналитический подход, основанный на данных. Важную роль в этом играют и полученные от Telia сведения о мобильности, с помощью которых городок в том числе помогает Таллинну решать проблемы, связанные с ростом автомобилизации.