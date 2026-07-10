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Экспорт товаров в мае вырос на 9%

Экспорт товаров в мае этого года вырос на 9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, импорт – на 4%.
В мае крупнейшей статьей экспорта было электрооборудование. На фото – грузовые контейнеры в терминале Мууга.
  • В мае крупнейшей статьей экспорта было электрооборудование. На фото – грузовые контейнеры в терминале Мууга.
  • Foto: Andras Kralla
В текущих ценах товаров было экспортировано более чем на 1,7 млрд евро, импортировано – более чем на 1,9 млрд евро, сообщил Департамент статистики. Экспорт товаров эстонского происхождения вырос на 5%.
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