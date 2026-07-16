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Танцевать хочется, но музыка не та: результаты TSMC заставляют нервничать

Рекордные результаты тайваньского производителя чипов TSMC могли бы порадовать инвесторов, однако вместо этого скорее породили новые сомнения. Производители чипов наращивают мощности бешеными темпами, но доли рынка может хватить не всем.
Музыка играет громко, но танцпол пустеет: рекордные квартальные результаты производителей чипов могут дорого обойтись всему сектору.
  • Музыка играет громко, но танцпол пустеет: рекордные квартальные результаты производителей чипов могут дорого обойтись всему сектору.
  • Foto: AFP / Scanpix
Компания TSMC сообщила, что во втором квартале получила чистую прибыль в размере 706,6 млрд тайваньских долларов, или около 22 млрд долларов США. Это на 77,4% больше, чем годом ранее.
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