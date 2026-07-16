Танцевать хочется, но музыка не та: результаты TSMC заставляют нервничать
Рекордные результаты тайваньского производителя чипов TSMC могли бы порадовать инвесторов, однако вместо этого скорее породили новые сомнения. Производители чипов наращивают мощности бешеными темпами, но доли рынка может хватить не всем.
Технологический гигант Nvidia снова превзошел прогнозы аналитиков, показав за последний квартал фантастические темпы роста и выручку. Мое личное состояние благодаря этому выросло настолько, что я мог бы с облегчением выпрямить спину и убрать ногу с педали газа.
Автор книги «Неудобная правда о деньгах» и бывший сотрудник крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Пол Подольски в интервью ДВ рассказывает, чем опасна слепая вера в индексные фонды, почему высокий доход не означает финансовой свободы и какие неудобные решения о деньгах рано или поздно приходится принимать каждому.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.