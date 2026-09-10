Шведы покупают основанную эстонцами финтех-компанию. Инвесторы фиксируют прибыль

Придумать бизнес-идею и воплотить ее всего за одну неделю – именно такой срок дали в августе участникам Летней школы молодых предпринимателей (YESS) на создание стартапа в спортивной индустрии. Молодежь превращала проблемы в реальные бизнес-проекты. Одни взялись за анализ спортивных матчей, другие – за борьбу с малоподвижным образом жизни школьников.