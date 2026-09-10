Шведы покупают основанную эстонцами финтех-компанию. Инвесторы фиксируют прибыль

Придумать бизнес-идею и воплотить ее всего за одну неделю – именно такой срок дали в августе участникам Летней школы молодых предпринимателей (YESS) на создание стартапа в спортивной индустрии. Молодежь превращала проблемы в реальные бизнес-проекты. Одни взялись за анализ спортивных матчей, другие – за борьбу с малоподвижным образом жизни школьников.
19-летний Яанек Сильдам, наряду с работой в сфере технологий и собственным маркетинговым агентством формирующий пятизначный инвестиционный портфель, считает, что инвестировать и развивать собственные навыки нужно начинать как можно раньше.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.