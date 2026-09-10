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Шведы покупают основанную эстонцами финтех-компанию. Инвесторы фиксируют прибыль

Шведская финтех-компания Mynt покупает основанную эстонцами компанию CostPocket, чьи акции торгуются на Funderbeam. Инвесторы получат обратно вложенные средства с прибылью.
Основанная в 2016 году CostPocket предлагает решение на базе искусственного интеллекта для цифровизации чеков и управления расходами. В компании работают 17 человек.
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