Лейс снисходителен к плохому трамвайному маршруту в Пельгуранна
Таллинн все же может получить средства Евросоюза, вокруг которых долго велись споры, если докажет, что пересмотренный трамвайный маршрут в Пельгуранна, хотя и уступающий по числу пассажиров, способен выполнить необходимые требования.
Предприниматель Эндель Сифф уже несколько лет добивается от города разрешения на строительство жилого и делового квартала на месте своего порта на полуострове Копли в Таллинне. Если дела пойдут хорошо, он рассчитывает завершить работу над планировкой в этом году.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.