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Лейс снисходителен к плохому трамвайному маршруту в Пельгуранна

Таллинн все же может получить средства Евросоюза, вокруг которых долго велись споры, если докажет, что пересмотренный трамвайный маршрут в Пельгуранна, хотя и уступающий по числу пассажиров, способен выполнить необходимые требования.
Троллейбусы — это здорово, но сможет ли столица быстро выдать необходимые разрешения на строительство трамвайной линии? — спрашивает министр инфраструктуры Кульдар Лейс (слева).
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