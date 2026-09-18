Лейс снисходителен к плохому трамвайному маршруту в Пельгуранна

Предприниматель Эндель Сифф уже несколько лет добивается от города разрешения на строительство жилого и делового квартала на месте своего порта на полуострове Копли в Таллинне. Если дела пойдут хорошо, он рассчитывает завершить работу над планировкой в этом году.