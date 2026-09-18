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Вахтрас отвергает обвинения в конфликте интересов. «Прошу прощения, если создалось впечатление, что я поступала нечестно»

Министр экономики и промышленности Лийна Вахтрас извинилась за то, если ее прежняя работа в EIS создала у общественности впечатление о ее нечестности, однако заверила, что не участвовала в принятии решений о распределении субсидий.
«Неделя была интересной и очень, очень поучительной», – так Лийна Вахтрас подвела итог первых дней на посту министра экономики и промышленности.
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