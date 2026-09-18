Вахтрас отвергает обвинения в конфликте интересов. «Прошу прощения, если создалось впечатление, что я поступала нечестно»
Министр экономики и промышленности Лийна Вахтрас извинилась за то, если ее прежняя работа в EIS создала у общественности впечатление о ее нечестности, однако заверила, что не участвовала в принятии решений о распределении субсидий.
Правление Партии реформ утвердило кандидатом на пост министра обороны бывшего командующего Силами обороны Мартина Херема, кандидатом на пост министра окружающей среды и энергетики – нынешнего министра экономики и промышленности Эркки Кельдо, а кандидатом на пост министра экономики и промышленности – руководителя эстонской программы электронного резидентства и члена правления EIS Лийну Вахтрас.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.