Акт саботажа: Эстония связала поджог Milrem с российскими спецслужбами

В Латвии задержали трех человек, подозреваемых в поджоге здания эстонской оборонной компании Milrem Robotics. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте двоих из них, сейчас решается вопрос об их доставке в Эстонию.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.