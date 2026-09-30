Уход Меэлиса Кийли из Партии реформ и Калева Стойческу из «Ээсти 200» превратил правительство с незначительным большинством в правительство меньшинства, что не только осложнит ему жизнь до окончания отпущенного срока, но и может отразиться на президентских выборах, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.