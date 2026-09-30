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Nasdaq вынес предупреждение Invego и Yook

Комиссия по листингу и надзору Таллиннской биржи Nasdaq вынесла предупреждения Invego Group и Yook за то, что компании не представили в установленный срок аудированные годовые отчеты за 2025 год.
Производитель овсяных напитков Yook также не представил годовой отчет в установленный срок.
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