Nasdaq вынес предупреждение Invego и Yook

Нехватка аудиторов и высокая нагрузка поставили несколько биржевых компаний в сложное положение: с одной стороны, правила требуют подать отчет в срок, с другой – перегруженность аудиторов не позволяет вовремя передать отчет бирже.
Чистая прибыль девелопера недвижимости Invego в прошлом году выросла до 10 млн евро. Согласно отчету, результат поддержали сделки по приобретению компаний по выгодной цене и рост стоимости недвижимости, которые в совокупности дали почти 12 млн евро.
Invego намерена обеспечить рост в 2027 году за счет трех стратегий, ускорения процесса принятия решений и продукта, который выгодно отличается от решений конкурентов, заявил на конференции «Äriplaan» глава компании Кристьян-Тор Вяхи.
Эстонский производитель овсяных напитков Yook в прошлом году увеличил выручку более чем вдвое, однако из-за быстрого расширения компания по-прежнему остается убыточной. Выйти в прибыль она рассчитывает уже в следующем году.
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.