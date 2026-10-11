Молодые бизнесмены из Эстонии строят «единорога» и расчитывают перевернуть програмирование приложений

Оборот шведской компании Legora, работающей в сфере искусственного интеллекта для юридической отрасли, менее чем за два года вырос с одного миллиона евро до 87 миллионов евро. Ею руководит 26-летний Макс Юнестранд.
EIS выделяет начинающим малым предприятиям стартовое пособие в размере 20 000 евро. За последние три года было распределено 10 миллионов евро. Хотя для большинства компаний эта поддержка становится мощным стартовым импульсом, среди них встречаются и примеры сомнительных вложений государственных средств.
Холдинговая компания консалтингового бюро Civitta, основанного известными предпринимателями, получила от аудитора разгромную оценку. Проблемы преследовали предприятие несколько лет, пока отчетность группы не перевели в Литву, а эстонская фирма вовсе не исчезла из регистра.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.