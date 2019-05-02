В каких случаях банк может отказать в выдаче жилищного кредита?

Бывает так, что, несмотря на большое желание приобрести недвижимость, дело до сделки так и не доходит, так как банк отказывается выдавать кредит. Что может стать причиной отказа банка, выяснила оценщик недвижимости Arco Vara Рутт Каасик.

Фото: Андрас Кралла

Многие сталкиваются с покупкой или продажей недвижимости в период разных жизненных этапов: при разводе, расширении семьи, наследстве, смене места жительства и т.д. Зачастую для покупки недвижимости прибегают к банковскому кредиту. Некоторые вынуждены отложить покупку, так как у них возникают проблемы с получением банковского кредита.

Что же может заставить банк отказать в выдаче кредита?

- На объекте, который предлагается банку в виде залога, проводились незаконные строительные работы и/или перепланировка. Для проведения законных работ необходимо иметь разрешение на строительство/уведомление и соответствующее разрешение на использование/уведомление. В некоторых случаях банк все-таки может заключить соглашение и дать определенный срок на ликвидацию недостатков.

- Незастроенный участок земли как правило в виде залога банк не рассматривает. Необходимо наличие строительного проекта и разрешения на строительство. Банку также не подходит в виде залога, например, участок леса.

- Если доступ к покупаемой недвижимости пролегает через частное владение/владения, и сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком) в отношении проезда не установлен, то банк также может отказаться от выдачи кредита.

- Если очевидно, что жилье покупается как гостевое, то есть квартирная собственность в действительности является нежилым помещением, то кредита под жилье банк не выдает.

- Если покупаемое имущество (квартира, жилье) располагается в малоактивном с точки зрения рынка недвижимости регионе и находится в плохом, требующем капитального ремонта состоянии, то банк также может отказаться выдать кредит.

- Причиной для отказа в выдаче кредита может стать и сам заемщик: если он проработал менее шести месяцев, у него были нарушения сроков оплаты, на рабочем месте у него испытательный срок, у него слабая платежеспособность или у него отсутствует залог.