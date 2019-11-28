4 распространенные ошибки при заключении договора аренды

Договоры аренды являются одними из наиболее востребованных видов договоров. Правильный и четкий договор аренды является основой хороших арендных отношений, поскольку договор аренды часто связывает стороны годами, и изменить его позже гораздо сложнее. Кроме того, арендная плата и дополнительные расходы являются существенными постоянными затратами для арендатора и существенными источниками дохода для арендодателя.

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В этой статье мы хотим указать на четыре наиболее распространенные ошибки, которые, если их устранить, могут помочь избежать будущих споров, связанных с интерпретацией договоров аренды.