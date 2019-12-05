Работа с сознанием для занятых людей

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Восточное учение сегодня приносит пользу и занятым западным людям.

Буддизм последние несколько десятилетий активно развивается и распространяется в Западной Европе и США. ДВ побеседовали с российским предпринимателем и путешествующим учителем Михаилом Григорьевым о том, что дает восточное учение западному человеку. 6-го октября Григорьев приедет в Таллинн для того, чтобы прочитать в 19:00 в кинотеатре Sõprus лекцию о тибетском буддизме.

Григорьев, занимающийся в России бизнесом в сфере ритейла, практикует буддизм уже более 20 лет.

В конце прошлого века тибетские ламы начали отправлять своих учеников в западный регион, куда и сами стали часто наведываться и даже переезжать туда. Это во многом вызвано тем, что в 1959 году Китай захватил Тибет, и ламы посчитали, что в новых условиях Тибет является плохим регионом для развития учения.

«Опыт последних 45 лет показывает, что методы сознательной работы с умом, которые практиковались 1500 лет в Индии и ещё 1000 лет в Тибете, активно начали практиковать люди практически по всему миру: в Австралии, Азии, Европе, Северной и Южной Америке», - рассказал Григорьев.

Западному человеку сложно сконцентрироваться

Как пояснил Григорьев, в Европе популярен т.н. «буддизм для мирян» - медитации, которые используются теми людьми, которые живут обычной жизнью, и у кого мало времени.

«Европейцы используют методы работы с умом в своей обычной занятой и наполненной событиями жизни», - рассказывает Григорьев, пояснив, что жители Запада часто прибегают всего лишь к 15-минутным, а то и пятиминутным медитациям.

Такая медитация позволяет лучше сконцентрироваться. «В обычном переживании действительности наш ум постоянно улетает в переживание о прошлом и беспокойство о будущем. Иногда у нас получается концентрироваться на одном и пребывать здесь и сейчас – за это мы можем сказать спасибо нашим школьным учителям и преподавателям в университетах. Но это происходит в краткие промежутки времени. Если мы честно посмотрим правде в глаза, то увидим, что любая мысль (а она зачастую ещё и эмоционально окрашивается), руководит нами, а не мы ей», - считает он.

Нужно смотреть на мотивацию учителя

Учитель учителю рознь, уверен Григорьев: «В современном мире огромное количество духовных и психологических предложений предлагаются людям исключительно с целью заработка денег. Это проблема, потому что из-за этого потока информации современному человеку трудно выбрать».

Он считает, что при выборе учителя нужно смотреть на его мотивацию, и мотивацией этой должен быть не заработок, а желание передать живой опыт.

«Когда мы видим абсолютную любовь, абсолютную радость, абсолютное бесстрашие в учителе и понимаем, что можем увидеть это в нём только по одной причине - эти качества и свойства есть у нас самих. Учитель – это не личность, не индивидуальность - это зеркало нашего собственного ума. Всё, что мы в этой жизни видим, мы видим только потому, что мы это уже когда-то переживали, поэтому и способны это распознать. Учитель - зеркало нашего собственного потенциала, который мы можем открыть в себе и развить», - заключил он.