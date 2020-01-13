Проект без стресса - это возможно!

Роман Захаров

Большинство людей не имеют систематических знаний о том, что такое проект. Мало кто понимает, как на практике использовать теоретическую информацию по управлению проектами, которую за пять минут можно найти в Google, говорит практик, консультант, тренер и основатель компании Lean Digital Роман Захаров.

На вопрос, почему же бизнес все-таки как-то справляется и работает без этих знаний, Захаров отвечает, что подавляющая доля именно «как-то» справляется и «как-то» живет.