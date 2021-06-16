Радеем о здоровье работников без налоговых забот

В коронавирусной суматохе прошли незамеченными некоторые изменения законов и нормативных документов, касающиеся налогообложения. А между тем, там было на что обратить внимание. Например, нормально - наконец - решённая проблема с приобретением за счёт фирмы очков для работников и членов правлений. Опытные бухгалтеры наверняка помнят, какие странные прочтения прежней нормы на этот счёт возникали у разных специалистов НТД.

По новой норме работодатель должен организовать для работника - не менее половины рабочего времени использующего дисплей - проверку глаз и зрения не реже, чем раз в три года. Но можно это сделать и по первому требованию работника, испытывающего проблемы со зрением (и не привязываясь ко времени использования дисплея). Фото: Shutterstock

Во-первых, возможность оплаты очков привязывалась к постоянной работе с дисплеем. А, скажем, очки для гравёра, напрягающего постоянно зрение, вызывали вопросы. Во-вторых, вдруг, норму читали в связи с «ухудшением зрения» (то есть, когда приходил на работу молодой специалист со зрением −3, то надо было дождаться, когда у него станет −4 и тогда уже покупать ему очки за фирменный счёт). То, вдруг, вызывала вопросы цена оправы. И т. д. и т. п.