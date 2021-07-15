Последствия жары в Эстонии. Как справиться с жарой на рабочем месте?
Жара на рабочем месте может крайне негативно сказаться на самочувствии сотрудников и их продуктивности. Что может и должен сделать работодатель? Объясняет Инспекция труда.
В Законе о гигиене и безопасности труда сказано, что работодатель оформляет и оборудует рабочее место так, чтобы это позволяло предотвратить несчастные случаи на производстве и причинение вреда здоровью, а также помогало сохранить трудоспособность и благополучие работника. Температура и влажность воздуха на рабочем месте и скорость движения воздуха должны соответствовать выполнению задачи, обеспечивая подачу свежего воздуха на рабочие места.
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