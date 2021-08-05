Кто должен отвечать, если строитель утратил трудоспособность?

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Недавно Государственный суд вынес важное для строительных предприятий решение. Ситуация была следующая: в результате несчастного случая на производстве строитель стал полностью нетрудоспособным. Он подал на своего работодателя иск о взыскании возмещения ущерба, однако выяснилось, что найти ответственного за произошедшее не так-то просто.

Работодатель утверждал, что он не отвечает за нарушения, поскольку действовал на объекте в качестве субподрядчика, и иск следует предъявить генподрядчику того же объекта. Все рассматривавшие иск суды посчитали, однако, что отношения генподрядчика и субподрядчика не доказаны. Поскольку отсутствовало и письменное соглашение работодателей о трудовом здравоохранении и безопасности труда, солидарную ответственность несут все действовавшие на месте несчастного случая работодатели.