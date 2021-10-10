Подсказка

Ярослав Тавгень

10 октября 2021 в 11:14 Поделиться:









Какие полезные продукты для мозга рекомендует преподаватель Гарварда?

Фото: Reuters/Scanpix

Диетолог и преподаватель Гарвардского университета Ума Найду поделилась с порталом CNBC Make It своими рекомендациями о том, какую пищу можно принимать, чтобы улучшить работу мозга.

1. Горький шоколад (но не более 45 грамм в неделю).