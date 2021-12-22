Услуги Транспортного департамента для юридических лиц будут доступны только через э-среду
Иллюстративное фото.
С 1 января большинство услуг Транспортного департамента для юридических лиц будут доступны только через э-среду департамента.
«С 1 января 2022 года юридические лица могут подать заявку на изменение данных транспортных средств, внесенных в дорожный регистр, только в э-обслуживании Транспортного департамента. Подача ходатайств через э-обслуживание ускоряет, упрощает и повышает безопасность операций, а также экономит время ходатаев», - сообщает департамент в информационном письме.
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