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Кира Вебер

28 февраля 2022 в 12:04 Поделиться:









Как управлять коллективом, когда сотрудники переживают стресс

Кира Вебер

Как найти точку опоры и управлять коллективом, когда ваши сотрудники (да и вы сами) испытывают стресс из-за новостей о войне? Рекомендациями делится андрагог и коуч Кира Вебер.

В понедельник к вам на работу вышли люди, заряженные эмоциями из-за новостей о войне. Кто-то провел все выходные, прилипнув к экрану. Кто-то, наоборот, решил, что вообще не будет вникать. Кто-то прорыдал все выходные, кто-то рад ситуации.

Выкиньте все стандартные мотивационные приемы. Они сейчас не помогут.

Кира Вебер – коуч, андрагог. Проводит корпоративные тренинги в сфере андрагогики, коммуникаций, решения конфликтов, в т.ч. для сфер с повышенным уровнем стресса (скорая помощь и другие).

Представьте, что вы пытаетесь управлять сотрудником, борющимся с онкологией. У него болит. Ему не до продуктивности и энтузиазма. Сейчас работа - повод отвлечься от осознания войны и трагедии и от всеобщей истерии. Сейчас у каждого - запас злости или слез, готовый взорваться. Даже у тех, кто старается быть аполитичным и отстранённым, есть злость и страх - иначе, от чего бы они отстранялись?

1) Прежде всего руководителю надо позаботиться о себе. Не важно, за кого вы, как выглядит ваша самая большая боль сейчас, что именно вас раздражает больше всего и т.д. Имейте смелость признать, что ваши подчиненные/коллеги с этим вам помочь не могут. То, что вы переспорите/переубедите/докажете кому-то свою позицию, вам, если признаться, никак погоды не сделает. Зарплата не вырастет, а годовой отчет и подавно не напишется.

Поэтому честно скажите себе, что унять ваше несогласие/боль ваши подчиненные никак не могут. Это просто не в их власти.

2) Люди могут жарко отстаивать свои позиции. Здесь важно помнить, что заставить молчать вы никого не сможете, именно потому что у людей болит. Пусть лучше обменяются (контролируемо) парой фраз и поутихнут. Если вы видите две стороны, вступающие в конфликт, то как руководитель вы выиграете, если вступите, как третья сторона, представляющая интересы рабочей атмосферы. Что говорить таким подчиненным? То, что вы сочтете нужным, помня о: 1) этике и приоритете на выполнении работы 2) том, что никто из говорящих не является главой ядерного государства, и их слова - просто слова.

На заметку

Вы, как руководитель, можете занять категоричную позицию и заявить, что на работе такой боли не место и запретить обсуждать тему. Возможно это даже необходимая мера - вам виднее. Но! В битве между начальником и психикой победит психика. Всегда. Если человек испытывает пассивную агрессию, то даже неосознанно будет срабатывать человеческий фактор - ошибки, снижение качества и т. д. У испуганного сотрудника тоже будут ошибки, ибо происходит и нагрузка на внимание, и замедление/перестраивание когнитивных процессов. Но если второй будет искренне хотеть исправить ситуацию, то первый будет использовать ее для дальнейшего конфликта.

Между расхождением во мнениях и конфликтом есть очень важная разница. В конфликтах целью становится не только отстаивание своего мнения или ценностей, но и целью становится нанесение урона второй стороне, например, самоутверждаясь за ее счет. Почему это важно? Потому что сегодня абсолютно у всех есть доля агрессии на происходящее. Кто-то ее направляет на себя и уходит в состояние тревоги, слез. А кто-то «лезет на баррикады». Кто-то уходит в трудоголизм и его начинают раздражать все, кто менее «исполнителен». Поэтому не пытайтесь агрессию отрицать или подавить. Управляйте ею! И самое главное, помимо заботы о себе - понимание, что чем больше руководитель будет пытаться подавить конфликты в рабочей среде, тем бурнее будет агрессия проявляться/искать способ проявиться. Запретите обсуждать президентов воюющих стран, коллектив может перессорится из-за принтера. Агрессии-то все равно. Тут решать вам, с чем вы больше справитесь.

3) Это возможности. В диком стрессе наша дорога от сознания к подсознанию (кому удобнее, читайте - от разума к сердцу) открыта. Сейчас у вас в коллективе люди, у которых эта дорога открыта. Покажите свои ценности. Укрепите свои лидерские позиции. Проявитесь лидером, достойным уважения. Человеком эффективным и профессиональным, но не лишенным такта и эмпатии. Как это лучше сделать, знаете только вы.