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Кайре Сеппер

31 октября 2023 в 7:34









Юрист отвечает: должен ли работодатель выполнять работу судебного исполнителя?

Удовлетворить все требования - это сложная математическая задача, признается юрист Кайре Сеппер. Фото: Личный архив

В идеальном мире люди не влезали бы в долги и необходимости в судебных исполнителях не возникало бы. Однако мы живем в мире далеком от идеала, и многие работодатели ежедневно сталкиваются с тем, что заработную плату работника необходимо перечислить судебному исполнителю, пишет юрист юридического бюро Hedman Кайре Сеппер.

Появление регистра работников облегчило жизнь судебным исполнителям, но принесло большой объем дополнительной работы работодателям и бухгалтерам. «К сегодняшнему дню судебные исполнители автоматизировали подготовку документов и запросы в регистр, поэтому может получиться, что как только работодатель регистрирует работника, он сразу же получает документы о взыскании заработной платы», - говорит Сеппер.

Эстонские законы не запрещают переводить зарплату работника на счет третьего лица, и при получении акта о взыскании заработной платы работодателю ничего не остается, как приступить к его исполнению. По мнению Сеппер, ситуация усложняется тем, что акты каждого исполнителя разные, зачастую объемом в несколько страниц, наполнены пунктами и предупреждениями о том, что если работодатель не будет удерживать заработную плату, ему придется заплатить штраф.

Такое развитие событий ставит работодателей в неприятную по-человечески ситуацию. «Например, сотрудник может говорить о том, что на самом деле у него есть график платежей или претензия необоснованна и оспаривается. Хотя работодатель и бухгалтер могут по-человечески понять человека, у них нет другого выбора, кроме как исполнить акт», - подчеркнула юрист бюро Hedman.

Работодатель должен оформить документы на взыскание заработной платы в порядке поступления требований. Но работодатель должен также знать, что требование о взыскании алиментов имеет приоритет над другими, т. е. его необходимо выполнить в первую очередь. На практике очень распространены ситуации, когда человеку приходится выполнять требования по содержанию нескольких детей. Кроме того, разные требования могут выполняться разными исполнителями.

«В этом случае бухгалтер должен оформить документы одновременно и поровну, т. е. сначала должна быть рассчитана сумма, подлежащая аресту, которая должна быть разделена на количество детей, а соответствующая сумма должна быть передана в удовлетворение каждого требования», - объяснила Сеппер.

Кроме того, работодатель должен знать, какую сумму можно арестовать. Сегодня необходимо учитывать рассчитанный Департаментом статистики размер прожиточного минимума и часть не подлежащую аресту. Кроме того, если требования не могут быть удовлетворены иными способами, то арестовать можно до 20% минимальной заработной платы. «Это сложная математическая задача», - призналась юрист.

Ситуация для работодателей осложняется еще и тем, что на практике бывает немало случаев, когда люди воспитывают детей своих партнеров. При этом возможно, что судебный исполнитель не указал в акте количество детей или сведения о нем не соответствуют действительности, что также означает дополнительную работу для работодателя – если он обнаружит неправильные данные, то ему придется обратиться к судебному исполнителю и попросить изменить акт.

За помощью стоит обратиться к судебным исполнителям

Никто не оспаривает, что исполнение актов о взыскании заработной платы означает дополнительную нагрузку, однако бухгалтеры имеют право обращаться к судебным исполнителям за помощью и советом, а они обязаны реагировать. Чтобы снизить нагрузку, стоит пересмотреть выполняемые требования вместе с работником. Например, не истек ли срок действия некоторых требований и нельзя ли добиться рассрочки платежей, что также позволит снизить нагрузку работодателя. «Честность и открытость очень важны и целью должен быть компромисс, удовлетворяющий все стороны. Для этого работник и работодатель должны быть открыты к сотрудничеству», — резюмировала Сеппер.