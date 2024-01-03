    Для кого предназначена алиментная помощь и как за ней обращаться?

    Алиментная помощь выплачивается в тех случаях, когда родитель не платит алименты или когда имеется заключенное у нотариуса соглашение об уплате алиментов, но один из родителей не выполняет его.Фото: Shutterstock

    С 1 января Департамент социального страхования выплачивает проживающим в Эстонии детям алиментную помощь в размере двухсот евро вместо прежних ста. Алиментная помощь предназначена для детей, чей родитель или родители не выполняют обязательств по их содержанию. Если ребенок продолжает учебу, то этот вид пособия выплачивается ему до достижения им 21 года.

    Как говорит руководитель отдела услуг в сфере семейных пособий Пирет Меэманн, сейчас разного типа алиментную помощь получают почти 4,5 тысячи человек, однако должников по алиментам, в отношении которых ведется исполнительное производство, насчитывается около 10 тысяч. «Надеемся, что увеличенная сумма алиментной помощи подстегнет обращаться за ней тех родителей, кто о ней ранее не ходатайствовал», – добавила Меэманн.
    Алиментная помощь выплачивается в тех случаях, когда родитель не платит алименты или когда имеется заключенное у нотариуса соглашение об уплате алиментов, но один из родителей не выполняет его.
    Об этом пособии можно ходатайствовать в ходе судебного, исполнительного и банкротного производства.
    Во время судебного производства Департамент социального страхования выплачивает алиментную помощь до 150 дней, и перед ходатайством о ней нужно сначала обратиться в суд с требованием алиментов. После обращения в суд и получения соответствующего постановления, надо в течение 45 дней подать в Департамент социального страхования ходатайство об алиментной помощи.
    Если после окончания судебного производства или заключения нотариального соглашения родитель не будет платить алименты на содержание ребенка, то у другого родителя или опекуна есть право через судебного исполнителя ходатайствовать об алиментной помощи в ходе судебного исполнения. Алиментная помощь в процессе судебного исполнения начинает выплачиваться через месяц после начала производства.
    Алиментная помощь в ходе банкротного производства гарантирует получение пособия и тем детям, родители которых не выполняют своих обязательств по их содержанию и в отношении которых начато производство по делам о несостоятельности. Если ребенок получал алиментную помощь в течение предшествующего года (в ходе судебного или исполнительного производства), то Департамент социального страхования через среду самообслуживания вышлет родителю этого ребенка проактивное предложение об ее получении. Если до этого алиментная помощь не назначалась, то для этого требуется подать ходатайство в среде самообслуживания.

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