Подсказка

Полина Бротье

9 мая 2024 в 11:30









В Эстонии отмечается рост мошеннических схем под названием «забой свиней»

Чтобы не стать жертвой мошенника, лучше вообще не вступать с ним в коммуникацию. Фото: Veiko Tõkman

Хотя преступность в криптосекторе в целом имеет тенденцию к снижению, в Эстонии по-прежнему вызывает обеспокоенность мошенничество в отношении частных лиц.

В основном это простые финансовые махинации, которые осуществляются по телефону. В 2023 году Binance сообщали о таком виде мошенничества в два раза чаще, чем годом ранее. Как распознать мошенничество и защититься от него, рассказывает представитель Binance в Эстонии Полина Бротье.

Вызывает тревогу, что во всем мире растут суммы, потерянные жертвами распространенного среди киберпреступников мошенничества под названием «забой свиней». Эстония не является исключением – за последние недели, к сожалению, мы узнали о нескольких случаях, когда люди становились жертвами мошеннических схем и теряли крупные суммы денег.

В некоторых случаях преступники направляли своих жертв на использование платформ обмена криптовалют, таких как Binance. Хотя мы ежедневно усердно работаем над обнаружением и предотвращением мошенничества, к сожалению, полностью избегать его не удается. Следовательно, необходимо повысить осведомленность людей и их способность распознавать мошенничество.

Что представляет собой мошенничество «забой свиней»?

«Забой свиней» – это вид финансового мошенничества, который в основном нацелен на неопытных или неосторожных инвесторов. Однако в последнее время в Эстонии распространились и другие схемы – например, жертвам говорят, что деньги на банковском счете находятся в опасности и их следует снять и положить в «безопасное» место. Также рассказывают о некой «тайной полицейской операции», которая приводит к потере денег.

Этот вид мошенничества делают особенным многоуровневость и временные рамки – обычно злоумышленники втираются в доверие в течение продолжительного периода времени. Отсюда и произошло название аферы – жертву со временем «откармливают на убой». В некоторых случаях преступники могут даже выплачивать жертвам небольшие суммы, чтобы завоевать доверие. Таким образом, создается ложная картина доверия до тех пор, пока жертвы не будут согласны внести большие суммы. Затем мошенники исчезают вместе со сбережениями ничего не подозревающих людей.

Однако во многих случаях ущерб этим не ограничивается. Даже после того, как жертва понесла первоначальную потерю и (в какой-то степени) осознала это, появляется некто, предлагающий способ вернуть деньги. Разумеется, за определенную плату, которую необходимо внести заранее. На самом деле это те же преступники, которые пытаются отобрать у доверчивых людей последнее. Жертвам часто показывают поддельные изображения счетов, на которых якобы находятся их потерянные деньги, и просят внести «плату за обслуживание», чтобы вернуть деньги. А затем появляются все новые «препятствия» при получении денег и новые виды «платы» – и так до тех пор, пока жертва хочет или способна расставаться с деньгами.

Анатомия мошенничества

Для начала мошенники обзванивают как можно больше людей для выявления потенциальных жертв. В Эстонии звонящим в основном является русскоязычный преступник, но бывали и случаи, когда общение велось на английском языке. Как только подходящая жертва найдена, ее держат на телефоне как можно дольше и инструктируют о том, как следует действовать. Бывали случаи, когда в течение дня жертва и преступник разговаривали по телефону в общей сложности по девять часов.

В большинстве случаев речь идет о деньгах, будь то инвестиции или что-то еще. Некоторые жертвы описывали ощущение, будто они находились под гипнозом. Подсознательно они чувствуют, что что-то не в порядке, но, веря в доброту людей, все же позволяют собой манипулировать, например, осуществляют денежные переводы. Или же верят лжи преступников, что можно вернуть деньги, заплатив «за обслуживание». Тогда как в реальности на этом этапе (и даже раньше!) необходимо обращаться в полицию.

10 правил самозащиты Если незнакомый абонент предлагает вам инвестировать, повесьте трубку Проверьте сведения о человека/предприятии Не спешите принимать решения Если сомневаетесь, попросите совета у своих близких Узнайте в банке/на платформе/в полиции, может ли это быть мошенничеством Не делитесь личной информацией легкомысленно Действия с деньгами совершайте только по собственной инициативе Будьте осторожны с предложениями о которых вы не просили Если предложение слишком хорошее, чтобы быть правдой - так оно и есть Будьте скептичны ко всему и всем – доверяйте, но проверяйте!

Если вы даже подозреваете, что стали или можете стать жертвой кибермошенничества, обратитесь в полицию, в службу поддержки платформы, при необходимости заморозьте все соответствующие учетные записи и смените пароли. Кроме того, будьте внимательны и делитесь информацией о безопасном поведении со своими родственниками, особенно с пожилыми людьми. Это сделает мир безопаснее.