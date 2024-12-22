Особенности работы в праздничные дни

Работник спрашивает: По графику меня поставили работать 23 и 24 декабря. Имею ли я право на повышенную оплату или сокращенный рабочий день?
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Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда
Владимир Логачев:
Государственные праздники, такие как 24, 25, 26 декабря и 1 января, обычно являются выходными днями. Если вам в это время приходится работать, то важно знать, что эти дни оплачиваются в двойном размере. Кроме того, 23 и 31 декабря рабочий день у всех работников должен быть сокращен на три часа.
Работодатель обязан обеспечить сокращенный рабочий день накануне государственных праздников, то есть 23 и 31 декабря. Сокращение рабочего дня не зависит от его продолжительности. Например, если человек работает с неполной занятостью, всего три часа в день, он вообще не должен выходить на работу в день перед государственным праздником.
Если хозяйственная деятельность работодателя не позволяет сократить рабочий день, необходимо договориться с работником о работе в предпраздничный день, как в обычный. Если работник на это согласится, не сокращенные в предпраздничный рабочий день три часа будут считаться сверхурочными и компенсируются либо оплачиваемым свободным временем, либо по договоренности в денежном выражении – в полуторакратном размере. Сверхурочные работников с суммированным рабочим временем выясняются по окончании расчетного периода и компенсируются так же – оплачиваемым свободным временем или по договоренности деньгами. Если работник не согласен работать накануне праздника полный рабочий день, работодатель не имеет права его заставлять. Лица, работающие по графику, должны сообщить работодателю о своем отказе не позднее момента получения графика. Если работник не отказал работодателю, то соглашение о несокращении рабочего дня достигнуто и впоследствии сокращения рабочего дня работник требовать не может.
За отработанные в государственные праздники часы работнику следует платить двойное вознаграждение независимо от того, получает он ежемесячную или почасовую оплату, работает по обычному или суммарному рабочему времени. Если смена работника начинается в обычный рабочий день и заканчивается в государственный праздник, то только те часы, которые приходятся на государственный праздник, должны оплачиваться по двойной ставке. Остальные часы оплачиваются в обычном порядке.
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