От «А» до «Я»: подробно об угарном газе и датчиках угарного газа!

Наличие угарного газа в помещении может обнаружить только специальный датчик угарного газа. Запах угарного газа не чувствуешь, потому что он не имеет запаха, и газ невидим. Если в вашем доме есть риск появления угарного газа, обязательно установите датчик угарного газа!

Проверьте также жилье своих пожилых родителей и помогите им установить качественный надёжный датчик в правильном месте.

Десятки случаев трагической гибели детей и взрослых в результате отравления угарным газом привели к поправкам к закону, в соответствии с которым требуется установка датчика в тех жилых помещениях, где дымоход подсоединён к газовому оборудованию. В частности, там, где установлены газовые водонагреватели и газовые котлы.

Готов также проект закона, по которому, в том числе, наличие датчика угарного газа обязательно во всех жилых помещениях, где есть оборудование, связанное с процессом горения (например, печи и камины). Закон вступает в силу в 2022 году.

Как возникает угарный газ?

Угарный газ образуется в результате неполного сгорания, обычно в бедной кислородом среде. Рано закрытая печная заслонка, плохо прикрученный газовый бойлер, плохо отрегулированная газовая плита, двигатель, работающий в гараже или гриль могут стать причиной появления угарного газа.

Бесцветный и не имеющий запаха угарный газ трудно заметить. При отравлении часто кажется, что начинается вирусное заболевание. Симптомы похожи на простуду, но без повышенной температуры: в случае слабого отравления головная боль, тошнота, рвота, усталость, но при тяжелом отравлении сильная головная боль, сонливость, учащенное сердцебиение, судороги. При очень высоких концентрациях угарного газа случается потеря сознания, остановка дыхания, сердце перестает биться.

Покупайте надёжный датчик

Хороший датчик угарного газа: - произведен в Европе; - надежен; - длительный срок службы и гарантия (от 7 до 10 лет) - датчик высокого качества; - дополнительные функции (подавление, ScanApp, IP44 и т.д.) - не нуждается в замене батареи. Датчик угарного газа с таким набором свойств гарантирует спокойный сон и уверенность в безопасности вашей семьи.

Качественные датчики угарного газа предлагает Tamrex. У надёжных датчиков Honeywell, выпускаемых в Италии, срок службы сенсора и источника питания составляет 7 лет или 10 лет, в зависимости от модели. Долгий срок службы датчика угарного газа покрывается гарантией производителя. Это значит, что производитель уверен в качестве и отвечает за него.

Батарея работает 10 лет

В датчике угарного газа Honeywell удобно то, что после установки прибора им больше не придется заниматься. В зависимости от типа датчика, внутри него встроен 7- или 10-летний генератор питания, который не нужно менять или заряжать.

Большинством других датчиков нужно заниматься раз в год: определить, что батарея разряжена, купить новую, вставить её, а затем снова установить датчик. Очень часто этот процесс затягивается, и в ожидании новой батареи датчик бесполезно простаивает на шкафу и не защищает в это время вашу семью.

Датчик угарного газа для ванной – IP44

В некоторых домах газовый бойлер находится в ванной. Датчик, установленный во влажном пространстве, должен иметь уровень как минимум IP 44. Однако при установке датчика в ванной надо помнить, что прибор не водонепроницаем, и его необходимо устанавливать в нужном месте, следуя инструкции по эксплуатации. После душа или ванны, если зеркало затуманилось, надо проветрить помещение, ведь постоянная высокая влажность воздуха плохо сказывается на электронике.

На безопасности семьи не экономят

Будьте требовательны и критичны при выборе приборов для обеспечения безопасности вашей семьи. Наличие угарного газа в первую очередь сказывается на самочувствии самых уязвимых: это дети, старики, люди с сердечными и дыхательными проблемами, беременные женщины и домашние животные. Порция угарного газа, которую здоровый крепкий человек даже не заметит, у ребенка может вызвать отравление с тяжелыми последствиями.

Датчик, прихваченный в продуктовом магазине, не самый лучшиий выбор, несмотря на приятно низкую цену. У низкой цены всегда есть причина, и не стоит быть слишком доверчивым. Так что подумайте, что для вас важнее: надежность, удобство, или вы часто меняете датчик и согласны с тем, что он будет недолговечен? Чем дешевле датчик, тем короче срок жизни сенсора и источника

Honeywell гарантирует корректную работу нового датчика угарного газа в течение 7 или 10 лет с момента покупки или до окончания срока годности, указанного на датчике (в зависимости от того, что произойдёт раньше). Кроме того, датчик Honeywell сообщает, если что-то мешает его работе. Дешевые датчики могут годами висеть на стене, не давая вам понять, что на самом деле они не работают. За такой прибор любая цена слишком высока.

NB! Помните, что датчик дыма и датчик угарного газа – совершенно разные приборы. Датчик дыма не заменит датчик угарного газа, и наоборот. Датчик дыма обычно устанавливается на потолке, датчик угарного газа, как правило, на стене, на высоте дыхательных путей.

Где установить датчик угарного газа?

Если вы обзавелись датчиком угарного газа, в первую очередь необходимо внимательно прочитать руководство по эксплуатации, чтобы ознакомиться с новым устройством безопасности. При установке датчика угарного газа придерживайтесь приложенной производителем инструкции. Помните, что каждый производитель делает свой продукт немного по-другому, так же, как различаются дома и их обитатели, поэтому сложно дать всем один универсальный совет по установке прибора.

В поиске места для датчика угарного газа надо исходить из того, что угарный газ имеет почти такой же удельный вес, как и воздух вокруг нас, и поскольку окись углерода невидима, никто не имеет представления о том, где именно в этот момент находится угарный газ. Это зависит от многих обстоятельств. Например, от движения воздуха в помещении, от наличия вентиляторов, от того, открываете ли вы окно или используете тепловой насос. Тепло в комнате или прохладно, нагревается воздух или охлаждается. Всё это служит движению воздуха и возможного угарного газа, содержащегося в нём, по комнате.

Поместите датчик угарного газа Honeywell рядом с обогревателем (около 1-3 метров) на стене на высоте дыхательных путей. Если вы обычно проводите время в гостиной на диване, установите на этой высоте. В спальне датчик угарного газа может быть на высоте кровати, и на высоте передвижения детей в детской комнате. Не устанавливайте датчик угарного газа вблизи вентиляционной системы или воздуховодов.

Почему на стене?

Датчик угарного газа нужен для того, чтоб сообщать людям о риске вдыхания угарного газа. Значит, нам нужна информация о том воздушном слое, который движется на уровне головы. Именно поэтому большинство производителей рекомендует установку датчика угарного газа на стене на уровне вдыхания воздуха.

Ни к чему знать, что угарный газ сейчас находится где-то в воздушном слое под потолком. К тому времени, как этот воздух остынет и опустится ниже, в тот слой воздуха, которым мы дышим, угарного газа там может уже не быть, или кто-то между делом открыл окно, чтобы проветрить.

Если содержание угарного газа в воздухе опасно, настенный датчик в любом случае сообщит об этом.

Не говоря уже о том, что окись углерода может просочиться в комнату с нижних этажей, через открытое окно с улицы и т.д.

При любом горении образуется небольшое количество угарного газа, потому что идеальных условий для сгорания практически не существует. Вопрос в том, сколько выделяется угарного газа, как долго он находится в помещении и где он возникает, и есть ли риск его вдыхания.

Датчики угарного газа обычно не сигналят сразу, едва обнаружив первый PPM (единица измерения угарного газа - миллиардная часть). Сигнал звучит, когда датчик зафиксировал определенное количество угарного газа в течение определенного времени, и ситуация требует вмешательства человека.

Один датчик угарного газа предназначен для использования в одном помещении. Если есть риск возникновения угарного газа в других местах, там также должны быть установлены датчики.

Надежно закрепите датчик на стене, не используйте для этого никакие виды скотча. Если датчик упал, но выглядит неповреждённым снаружи, могла повредиться сенсорная часть внутри датчика.

Проверяйте работу датчика угарного газа раз в месяц и очищайте его пылесосом или мягкой щеткой во время уборки.

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