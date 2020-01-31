TOП инвесторов: средняя стоимость портфеля эстонского инвестора - 1975 евро

Если в прошлом году для попадания в число ста самых богатых инвесторов на Таллиннской бирже было достаточно, чтобы стоимость портфеля составляла 548 000 евро, то в этом году из первой сотни ТОПа выпали все, чьи инвестиции оцениваются менее, чем в 762 000 евро. Медианная стоимость портфеля среди всех эстонских инвесторов, держащих акции компаний Таллиннской биржи, составила 1975 евро.

Франк Ыйм (в центре), который был новичком ТОПа в прошлом году и занимал 23-е место, в этом году улучшил свои позиции. В ТОПе этого года его портфель стоимостью 4,8 миллиона, состоящий в основном из акций EfTEN, занимает 16 место. Фото: Andras Kralla

Как и в прошлом году, в этот раз ТОП возглавляет Май Каарепере. Стоимость ее портфеля в этом году составляет 14,7 млн евро, увеличившись с прошлого года на 3 млн евро, в основном благодаря повышению стоимости акций LHV. Акции этого банка - единственная позиция Каарепере.