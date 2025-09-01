Назад 01.09.25, 17:28 ТОП агентств недвижимости 2024: рентабельность резко упала Обвал рынка жилья отразился и на деятельности агентств недвижимости: их общий оборот по сравнению с предыдущим годом сократился на 17,5 миллионов евро, а прибыль упала в несколько раз.

Рентабельность снижается. В этот раз в рейтинг вошли 27 агентств недвижимости, на одно меньше, чем год назад.

Foto: Dmitriy Protsenko / Wikimedia Commons

ТОП-27 агентств недвижимости в прошлом году получили суммарную прибыль в размере 1,8 млн евро при обороте в 30,4 млн евро. Годом ранее в ТОПе агентств недвижимости было на одну компанию меньше, но суммарная прибыль составляла 11,7 млн ​​евро, а оборот — 47,9 млн евро.

В ТОПе агентств недвижимости, составленном на основе данных Äripäev Infopank, компании ранжировались по шести показателям: выручка 2024 года и её рост по сравнению с 2023 годом, прибыль до налогообложения в 2024 году и её рост по сравнению с 2023 годом, рентабельность в 2024 году и добавленная стоимость на одного работника в 2024 году.

Число сотрудников в 2024 году должно было составлять не менее двух. По каждому показателю компании выстраивались в отдельные таблицы-рейтинги, и каждая позиция приносила соответствующее количество очков. Очки из шести таблиц суммировались. Побеждала компания, набравшая наименьшее количество очков.