В Эстонии открылась современная птицеферма: скоро туда заселятся 60 тысяч цыплят

На открытии птицефермы в Уудекюла ленточку перерезали член правления Maag Food и Maag Agro Прийт Дрейманн (слева), министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас, руководитель Vedelgaas OÜ Роман Юриссаар и руководитель по продажам Mapri Ehitus Маргус Вяэрси.
Foto: Liis Treimann
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
За последние десять лет Эстония так и не смогла наладить профилактику африканской чумы свиней, сказал председатель правления крупнейшего свиноводческого предприятия страны Maag Food Сильвер Каур. По его словам, компания рассматривает возможность перенести производство из Эстонии.
В январе молочные продукты стоили чуть меньше, чем год назад, но по сравнению с декабрем 2023 года их стоимость вновь начала двигаться вверх. Подорожали также некоторые овощи, яйца и мясные продукты, пишет ERR.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.