  • 04.12.25, 15:50

В Эстонии открылась современная птицеферма: скоро туда заселятся 60 тысяч цыплят

3 декабря в Уудекюла состоялось открытие современного птицеводческого комплекса. Находящиеся недалеко от Тамсалу курятники наполнятся писком уже 13 декабря, когда прибудут цыплята из Дании.
На открытии птицефермы в Уудекюла ленточку перерезали член правления Maag Food и Maag Agro Прийт Дрейманн (слева), министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас, руководитель Vedelgaas OÜ Роман Юриссаар и руководитель по продажам Mapri Ehitus Маргус Вяэрси.
  • На открытии птицефермы в Уудекюла ленточку перерезали член правления Maag Food и Maag Agro Прийт Дрейманн (слева), министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас, руководитель Vedelgaas OÜ Роман Юриссаар и руководитель по продажам Mapri Ehitus Маргус Вяэрси.
  • Foto: Liis Treimann
