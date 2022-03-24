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    В Эстонии заморожены российские активы на 1,7 млн евро

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    По положению на 23 марта, в Бюро данных об отмывании денег поступило 83 сообщения о заморозке активов или отказов в совершении операций в связи с введенными против РФ санкциями, пишет rus.err.ee.

    Правомерность применения санкций в каждом конкретном случае оценивается Бюро данных об отмывании денег, которое уже подтвердило такую правомерность почти в половине случаев. В денежном выражении общая сумма попавших под санкции активов, правомерность которых подтверждена Бюро данных об отмывании денег, приблизилась к 1,7 млн евро.
    По словам главы ведомства Матиса Мяэкера, относительно небольшие суммы подсанкционных активов связаны с тем, что эстонские кредитные учреждения еще несколько лет назад пересмотрели свои клиентские портфели и разорвали отношения с нерезидентами, риск коммерческих операций с которыми был оценен как высокий.
    "Похоже, что Эстония не является для олигархов и санкционированных в данный момент лиц привлекательным местом для хранения своих активов, в отношении которых теперь надо применять санкции. Низкая рисковая позиция Эстонии отличается, в частности, от Латвии, которая лидирует в Европе по числу фактических бенефициаров российского происхождения наряду с Чехией, Великобританией и Германией", - пояснил Мяэкер.

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