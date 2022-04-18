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18 апреля 2022 в 13:41 Поделиться:









Война в Украине смягчила дефицит чипов в автомобильной промышленности

Генеральный директор Эстонской ассоциации предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлат. Фото: LIIS TREIMANN

Западные санкции против России смягчили начавшийся в прошлом году дефицит чипов в автомобильной промышленности, пишет Äripäev.

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Об этом заявил генеральный директор Эстонской ассоциации предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлат, пояснив, что почти миллион предназначавшихся для России чипов теперь достанется европейской автомобильной промышленности.

В то же время санкции вновь поставили под угрозу цепочки поставок. Те металлы, которые европейский автопром ранее закупал в России, теперь приходится искать в других странах.

«Новые источники сырья обязательно будут найдены», - уверил Силлат, по оценке которого для российского автопрома ситуация сейчас намного сложнее. Еврокомиссия требует, чтобы цепочки поставок продукции автомобильной промышленности были максимально прозрачными, поэтому России может быть сложно найти новых поставщиков.

В то же время европейский автопром теперь должен закупать металлы, такие как кобальт, из Африки. По словам Силлата, Россия была поставщиком с более «справедливой» торговлей, поскольку в африканских странах на металлических рудниках работают дети. Однако продукция майнера, соответствующего торговым стандартам Евросоюза, будет стоить намного дороже.

В ближайшем будущем в автомобильной промышленности не будет значительного роста цен, но и их падения ждать не стоит, отмечает Силлат: «Конечно, стоимость автомобиля умножается на фактор инфляции, но ничего особенно драматического точно не произойдет».