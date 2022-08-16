Aвто

16 августа 2022 в 9:25 Поделиться:









В Эстонии растут продажи электромобилей

Цены на электромобили становятся все выше, однако эксперты отмечают, что ездить на электромобиле по-прежнему дешевле, чем на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. Фото: Liis Treimann

С 2035 года в Европейском союзе намерены запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) – в настоящее время электромобили составляют 3% от общего числа машин в ЕС, но, по словам продавцов автомобилей, продажи постепенно растут, пишет rus.err.ee.

«В этом году общий объем продаж электромобилей увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказал руководитель Luminor Liising Андрус Соодла, отметив, что рост продаж связан с увеличением числа новых моделей электромобилей и предложений по покупке.

Он отмечает, хотя цены на электроэнергию возросли, ездить на электромобиле по-прежнему дешевле, чем на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания: «Как люди, так и предприятия все больше используют солнечные электростанции, которые производят собственную электроэнергию. Другими словами, есть решения, как уменьшить стоимость электричества».

По словам исполнительного директора Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлата, доля электромобилей в продажах составляет 10%. При этом цены становятся все выше, в том числе из-за дефицита ключевых металлов, необходимых для производства аккумуляторов электромобилей.