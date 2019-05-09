Квартальные результаты Tallink разочаровали

Оборот от продаж Tallink снизился, коммерческая прибыль уменьшились, а убыток увеличился.

Фото: Валда Калнина

Неаудированный оборот от продаж снизился на 2,9% до 178,9 миллиона евро. Коммерческая прибыль (EBITDA) упала на 10% до 3,8 миллиона евро. Чистый убыток увеличился на 5,7 миллиона до 25,3 миллиона евро.

Всего за первый квартал 2019 года концерн перевез 1,9 миллиона пассажиров, что на 3,9% меньше, чем в прошлом году за тот же период.

«Семь кораблей проходили плановый ремонт, и в 2019 году Пасха выпала на апрель, тогда как годом ранее она была в марте», - объясняет Tallink снижение показателей в биржевом сообщении.

Предприятие также написало, что негативно на результатах отразились и единоразовые компенсации членам правления, которые покинули свои места.

Позитивным стал рост перевезённых грузов. Число единиц перевезенных грузов выросло на 2,7%. Оборот продаж сегмента вырос на 1,5% до 29,6 миллиона евро.

Акции Tallink сегодня снижаются на 0,9% и стоят 1,06 евро за акцию.