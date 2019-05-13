Азиатские биржи открылись падением

Последние новости из Белого дома не сильно понравились инвесторам. Заявление Дональда Трампа вызвало новый виток напряженности в торговых войнах между США и Китаем. Президент США угрожает обложить пошлинами весь китайский импорт, что, вполне вероятно, приведет к снижению валового продукта как в США, так и в Китае.

Азиатские индексы, так же, как и фьючерсы на американские индексы, которые торгуются в азиатскую сессию, показали снижение в районе 1 процента. Токийский Nikkei 225 провалился на 1,23%, а фьючерсы на S&P 500 и Dow Jones теряли примерно процент. Причем рынок открылся с так называемым гэпом, то есть с ценовым разрывом (по сравнению с пятничным закрытием).

Относительно стабильными оставались котировки черного золота: нефть сорта WTI открылась примерно на уровне пятницы, то есть около 61,60 доллара за баррель. Есть опасения, что спрос на сырье уменьшится, но рынок пока не сильно реагирует на текущие события. А вот желтый металл, хоть и торгуется в узком диапазоне, но открылся с небольшим гэпом. Цены в последнее время остаются в весьма узком диапазоне между 1270 и 1350, хотя негативных новостей, способных подогреть интерес к активу, который называют “тихой гаванью”, достаточно. Вероятно, европейские и американские индексы также откроются с небольшим снижением, если сторонам не удастся договориться по поводу пошлин.