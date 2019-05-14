Самое большое падение рынков этого года

После того, как Китай сообщил, что с июня вводит ответные пошлины на товары из США, рынки стремительно полетели вниз.

Экран на Нью-Йоркской бирже - индекс Dow Jones Industrial Average вчера упал на 2,38% Фото: Reuters/Scanpix

Индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 упали вчера на 2,4%, продемонстрировав самые большие потери за один день с 3 января. Индекс Nasdaq Composite снизился на 3,4%, что стало его худшим показателем с декабря.

Инвесторы уже давно включили в стоимость акций торговое соглашение между США и Китаем, теперь, однако, они вынуждены пересматривать свои прогнозы. Ситуацию усугубляет отсутствие новых договоренностей между двумя странами. Поэтому любая новость с этого фронта способна приводить рынки в движение.

Вчера так и произошло: Китай сообщил, что, начиная с июня, вводит ответные пошлины на товары из США, общая стоимость которых составляет 60 миллиардов долларов. В конце прошлой недели США уже повысили тарифы с 10 до 25% на товары, поступающие в США, на сумму в 200 миллиардов долларов. В планах у Трампа ввести дополнительные тарифы на товары, стоимость которых составляет 300 миллиардов долларов, что, по сути, будет означать, что практически вся продукция, поступающая в Соединенные Штаты из Китая, будет облагаться пошлинами.

Сейчас инвесторы надеются, что президенты двух стран с крупнейшей экономикой в мире сумеют договориться в Японии, на саммите G-20, который пройдет в конце июня, где Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретятся с глазу на глаз. До тех пор, однако, ситуация с торговой войной вероятно будет оставаться больной и непонятной темой для рынков. Ситуацию усложняет тот факт, что зачастую важная информация о переговорах поступает в прессу не через официальные источники, а через короткие сообщения в соцсети, которые можно трактовать по-разному.