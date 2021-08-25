Биржа

Дмитрий Фефилов

26 августа 2021 в 3:00 Поделиться:









ДВ приглашают на инвестиционную конференцию: когда заканчивается один праздник, начинается другой

В этом году конференция ДВ "Заставь деньги работать" пройдет в третий раз. Фото: Liis Treimann

За последние полтора года инвесторы успели пережить историческое падение рынков в бездну, их головокружительный взлет, также все, что происходило в промежутке. По законам физики и анатомии, такие перепады должны вызывать неприятные ощущения, однако рынок живет по своим правилам - «американские горки» пришлись по вкусу миллионам людей.

Индексы бьют рекорды, Таллиннская биржа переживает второе рождение, цены на недвижимость стремятся ввысь, биткойн и другие экзотические инструменты вновь в цене. Но любой праздник рано или поздно заканчивается. И сейчас многих интересует вопрос - когда?

Ответа на вопрос «когда?» наверняка не знает никто, но всегда найдется огромное число аналитиков, экономистов, инвесторов, дилетантов и гадалок, которым есть что об этом сказать. Парадокс в том, что кто-то из них точно прав, но кто именно - это уже следующий непростой вопрос.

В поисках ответов на разные подобные вопросы и протекает жизнь инвестора. Однако любой участник рынка всегда самостоятельно выбирает, насколько активно и скрупулезно он хочет подходить к этому процессу. Хороший спекулянт каждый день должен иметь ответы на массу вопросов, тогда как пассивный долгосрочной инвестор может даже не быть в курсе, что в экономике сейчас что-то не так. Так любой человек подбирает подходящий для себя «образ инвестора».

Какой бы выбор ни был сделан, мир инвестора всегда полон приключений и вызовов. И если каждый приходит в него с одинаковой целью - стать богаче, то все без исключения бонусом получают еще и персональный набор эмоций, знаний и возможностей. Не всегда этот путь окрашен в розовые тона, или, точнее в зеленые, если использовать биржевую цветовую гамму - но он точно всегда увлекателен и, как минимум, помогает навести порядок в личных финансах.

Если не суетиться и не торопить события, руководствоваться не эмоциями, а рассудком, то весьма велика вероятность, что своим внукам вы сможете не только рассказывать о своих незабываемых инвестиционных приключениях, но и оставить им кое-что в наследство.

Однако как известно, любой путь значительно интересней и проще проделывать в компании единомышленников. Поэтому уже третий год подряд в Эстонии будет проходить инвестиционная конференция «Заставь деньги работать», где инвесторы, экономисты и аналитики имеют возможность общаться на русском языке на актуальные и волнующие темы.

В этом году спектр тем будет широким:

- Ждать ли инфляции и чем она опасна для инвестора?

- Какие инструменты эффективно защищают от инфляции и почему?

- Недвижимость - брать или опять поздно?

- Стартапы - как отправить капитал «to the moon»!

- Золото – старый инструмент портфеля не портит?

- Новые тренды, возможности и многое другое.

С большой долей вероятности можно сказать, что ответа на вопрос «когда закончится праздник» на конференции в этом году не прозвучит. Во-первых потому, что никто этого точно не знает. А во-вторых, потому что это далеко не самый главный вопрос.

Если один праздник закончился, рано или поздно начнется другой. Так что самое правильное, что может сделать инвестор сегодня - не ждать, когда погасят свет, а готовиться к новому празднику. А когда и где этот он может случиться - обсудим на конференции!

Конференция пройдет 4-го декабря в Таллинне, в Sokos Hotel Viru.

На конференции мы ожидаем более 100 гостей. На сцене выступит более 12 специалистов в своих областях.

Конференцию поддерживают Baltic Horizon, Tavid, SEB.