Вкус биржи: устал уже быть хейтером Фейсбука

Фото: LEAH MILLIS, Scanpix

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Нонфармы как киндер-сюрприз. Уникальная возможность для слушателей посмеяться над форменной невежественностью ведущего и эксперта. Экая коллизия: наш подкаст был записан ДО выхода нонфармов, а вы его слушаете ПОСЛЕ. Понимаете, какие перспективы открываются? Но незнание результатов нонфармов - не повод не высказывать о них своё экспертное мнение, верно?

“Устал уже быть хейтером Фейсбука и лично Цукерберга” - трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов беспощаден. Он давно говорит, что Facebook жутко неудобен в использовании и дико несправедлив в отношении пользователей (может быть, потому он и приносит десятки миллиардов долларов прибыли?), и вот настал час, когда можно это ему предъявить: за пару дней акции соцсети грохнулись на пару десятков процентов, а метавселенная достигла уникального результата - в ней никого нет. В чём причина таких результатов гиганта?

Война войной, а успех Amazon по расписанию. Пока фондовые рынки дружненько паникуют под чутким предводительством Facebook, нашлась одна компания, которой вся эта суета нипочём. Это Amazon, который взял и тупо поднял цены на свой Prime (нет, не Оптимус), приведя в полный восторг инвесторов. Мы же так любим, когда всё дорожает, правда?

Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.