LHV предложил выплатить рекордные дивиденды

Благодаря рекордным финансовым показателям за год LHV Group предлагает выплатить акционерам самые большие дивиденды в истории предприятия.
LHV предлагает выплатить акционерам 11,946 миллиона евро, что составит 0,4 евро на акцию. С учетом цены закрытия 28 февраля на уровне 38,5 евро дивидендная доходность составит 1,04%.
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