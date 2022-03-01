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    LHV предложил выплатить рекордные дивиденды

    Фото: Андрас Кралла

    Благодаря рекордным финансовым показателям за год LHV Group предлагает выплатить акционерам самые большие дивиденды в истории предприятия.

    LHV предлагает выплатить акционерам 11,946 миллиона евро, что составит 0,4 евро на акцию. С учетом цены закрытия 28 февраля на уровне 38,5 евро дивидендная доходность составит 1,04%.

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