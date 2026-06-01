Акции Micron на премаркете поднялись выше 1000 долларов
Акции производителя чипов Micron Technology, которые с начала года выросли на 250%, сегодня перед началом торгов впервые поднялись выше отметки 1000 долларов. На прошлой неделе рыночная стоимость компании превысила триллион долларов.
Micron стала одним из самых ярких примеров роста на рынке чипов памяти. Спрос поддерживают быстрое развитие искусственного интеллекта и растущая потребность дата-центров в более мощной памяти. Поскольку предложение не успевает за спросом, производители получили больше возможностей повышать цены, что создало для Micron очень благоприятные условия.
