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    Акции Alibaba подскочили более чем на 12%

    Свежий отчет Alibaba оказался лучше, чем прогнозировали аналитики. Однако последний квартал компания закончила с убытком.

    За два года Alibaba потеряла около 620 млрд долларов рыночной стоимости.Фото: Reuters/Scanpix
    Alibaba в четверг сообщила о выручке в 204 млрд юаней в последнем квартале своего финансового года, который закончился в марте 2022-го. По курсу 6,34 юаня за доллар, который использует сама компания, оборот в долларах составил 32,2 млрд. Аналитики ожидали, что оборот составит 29,9 млрд долларов. За год рост составил 9%, что указывает на замедление роста этого показателя.
    За весь финансовый год выручка Alibaba составила 853,1 млрд юаней, что на 19% больше, чем годом ранее.
    Чистый убыток в последнем квартале составил 16,2 млрд юаней. Годом ранее убыток составлял 5,5 млрд юаней. Alibaba объяснила это падением стоимости ее инвестиций в акционерный капитал публичных компаний. Чистая прибыль сократилась на 59%, составив 61,96 млрд юаней.
    Акции китайского технологического гиганта на бирже в Гонконге в пятницу утром подскочили более чем на 12%. До этого в четверг вечером такой же рост демонстрировали и депозитарные расписки на акции компании, которые торгуются на рынке США.
    Alibaba потеряла около 620 млрд долларов рыночной стоимости после того, как китайские власти отменили первичное публичное размещение акций финтех-подразделения компании Ant Group в ноябре 2020 года. Это положило начало широкомасштабной кампании по обузданию технологических гигантов в стране. В частности, в апреле прошлого года Alibaba получила рекордный антимонопольный штраф в размере 2,8 млрд долларов.

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