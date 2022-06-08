Биржа

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8 июня 2022 в 8:33 Поделиться:









Минфин США запретил инвесторам покупать российские облигации на вторичном рынке

Минфин США ужесточил трактовку санкций против российского долга. Фото: Shutterstock

Минфин США ужесточил трактовку санкций против российского долга, фактически запретив инвесторам из США покупать на вторичном рынке российские суверенные и корпоративные облигации, пишет «Интерфакс».

Запрет на покупку российских гособлигаций на вторичном рынке был в пакете санкций, объявленных США 23 февраля в ответ на признание независимости ДНР и ЛНР. Однако запрет на покупку распространялся только на гособлигации России, выпущенные после 1 марта и не касался уже находящихся в обращении выпусков.

В понедельник OFAC выпустил официальные разъяснения к этому запрету. По словам представителя ведомства, которого цитирует агентство Bloomberg, американские инвесторы могут владеть российскими облигациями, а также продавать их, но покупать их на вторичном рынке не разрешается. Запрет на покупку при этом касается не только государственных, но и корпоративных облигаций.

Новые ограничения станут еще одним ударом по фондам, имеющим в своих портфелях российские долговые бумаги, поскольку они значительно сужают круг потенциальных покупателей бондов и бьют по остаткам их стоимости, отмечает Bloomberg.