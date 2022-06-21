  • Поделиться:

    TextMagic планирует выплатить акционерам 2,6 млн евро

    В общей сложности акционерам TextMagic будет выплачено 2 550 000 евро. Фото: Andras Kralla

    Несмотря на то, что в прошлом году TextMagic ушла в убыток, компания все же планирует выплатить деньги акционерам, пишет Äripäev.

    Финансовый руководитель компании Фред Метсмаа объясняет, что поскольку прошлый год был для компании убыточным, выплата дивидендов стала невозможной. Убыток, однако, не оказал негативного влияния на денежный поток, в связи с чем TextMagic решила найти другую возможность выплаты денег акционерам.
    Акционерный капитал будет увеличен через фондовую эмиссию, которая будет проведена за счет ажио в размере 2 550 000 евро. После этого акционерный капитал составит 3 400 000 евро. С учетом 8 500 000 акций, балансовая стоимость компании увеличится на 0,3 евро на акцию и в сумме составит 0,4 евро на акцию.
    После этого компания уменьшит акционерный капитал, сократив балансовую стоимость на акцию на 0,3 евро, что позволит выплатить акционерам эти 0,3 евро на акцию, что в сумме составит 2 550 000 евро.
    «Эмиссия – это, фактически, возврат акционерам их собственных денег, поэтому подоходный налог не уплачивается», – отметил Метсмаа.
    В общей сложности акционерам TextMagic будет выплачено 2 550 000 евро. В компании подчеркивают, что выплати не должны существенно ухудшить ликвидность компании или повлиять на запуск нового продукта.
    Выплаты планируется осуществить к концу января 2023 года. Поскольку речь идет об уменьшении уставного капитала, решение должны поддержать акционеры компании.
    Читайте также
    31 января 2022
    Годовой оборот TextMagic вырос почти на 40%
    Чистый убыток TextMagic в 2021 году составил 94 000 евро. Оборот компании достиг 10,9 млн евро, что на 38% больше, чем годом ранее.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Принудительная конвертация рублей Swedbank обернулась для клиента крупными убытками
TextMagic планирует выплатить акционерам 2,6 млн евро
В Европу поступает все больше российской нефти
Влияние санкций
Принудительная конвертация рублей Swedbank обернулась для клиента крупными убытками
В марте, после начала введения санкций против России, эстонские банки уведомили, что операции с рублями вскоре будут прекращены. Swedbank дал своим клиентам лишь несколько дней для принятия решения, что делать с российской валютой на их счетах. Из-за этой спешки один из клиентов потерял внушительную сумму и планирует требовать компенсации.
В марте, после начала введения санкций против России, эстонские банки уведомили, что операции с рублями вскоре будут прекращены. Swedbank дал своим клиентам лишь несколько дней для принятия решения, что делать с российской валютой на их счетах. Из-за этой спешки один из клиентов потерял внушительную сумму и планирует требовать компенсации.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Подписка на акции Cleveron Mobility превысила ожидаемые 5 млн евро
Как сообщает руководство Cleveron Mobility, инвесторы подписались на все предложенные в ходе первичного публичного предложения акции компании. Общий объем подписки к сегодняшнему дню составляет 5 060 000 евро.
Как сообщает руководство Cleveron Mobility, инвесторы подписались на все предложенные в ходе первичного публичного предложения акции компании. Общий объем подписки к сегодняшнему дню составляет 5 060 000 евро.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Меэлис Мандель: мы приближаемся к беспрецедентному росту процентных ставок
Поскольку инфляция превзошла все ожидания, рост процентных ставок будет намного более резким, чем ожидается сейчас, считает главный редактор Äripäev Меэлис Мандель.
Поскольку инфляция превзошла все ожидания, рост процентных ставок будет намного более резким, чем ожидается сейчас, считает главный редактор Äripäev Меэлис Мандель.
Все мнения
Эпицентр
«Люди показывают фотографии своего дома – а его просто нету» Как в приграничных польских городах помогают украинцам – репортаж ДВ
Главный редактор «Деловых ведомостей» Полина Волкова отправилась в Киев вместе с первой за военное время делегацией эстонских предпринимателей. Путь лежит через польские Жешув и Пшемысль. Эти приграничные города ЕС – практически первые, куда попадают беженцы из Украины. Рассказываем, что мы там увидели.
Главный редактор «Деловых ведомостей» Полина Волкова отправилась в Киев вместе с первой за военное время делегацией эстонских предпринимателей. Путь лежит через польские Жешув и Пшемысль. Эти приграничные города ЕС – практически первые, куда попадают беженцы из Украины. Рассказываем, что мы там увидели.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: эпоха обанкротилась!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение