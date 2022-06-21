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21 июня 2022 в 13:47 Поделиться:









TextMagic планирует выплатить акционерам 2,6 млн евро

В общей сложности акционерам TextMagic будет выплачено 2 550 000 евро. Фото: Andras Kralla

Несмотря на то, что в прошлом году TextMagic ушла в убыток, компания все же планирует выплатить деньги акционерам, пишет Äripäev.

Финансовый руководитель компании Фред Метсмаа объясняет, что поскольку прошлый год был для компании убыточным, выплата дивидендов стала невозможной. Убыток, однако, не оказал негативного влияния на денежный поток, в связи с чем TextMagic решила найти другую возможность выплаты денег акционерам.

Акционерный капитал будет увеличен через фондовую эмиссию, которая будет проведена за счет ажио в размере 2 550 000 евро. После этого акционерный капитал составит 3 400 000 евро. С учетом 8 500 000 акций, балансовая стоимость компании увеличится на 0,3 евро на акцию и в сумме составит 0,4 евро на акцию.

После этого компания уменьшит акционерный капитал, сократив балансовую стоимость на акцию на 0,3 евро, что позволит выплатить акционерам эти 0,3 евро на акцию, что в сумме составит 2 550 000 евро.

«Эмиссия – это, фактически, возврат акционерам их собственных денег, поэтому подоходный налог не уплачивается», – отметил Метсмаа.

В общей сложности акционерам TextMagic будет выплачено 2 550 000 евро. В компании подчеркивают, что выплати не должны существенно ухудшить ликвидность компании или повлиять на запуск нового продукта.

Выплаты планируется осуществить к концу января 2023 года. Поскольку речь идет об уменьшении уставного капитала, решение должны поддержать акционеры компании.

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Чистый убыток TextMagic в 2021 году составил 94 000 евро. Оборот компании достиг 10,9 млн евро, что на 38% больше, чем годом ранее.