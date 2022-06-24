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    Роналду подписал контракт с криптовалютной биржей Binance

    Криштиану Роналду, которого называют одной из крупнейших звезд современного мирового футбола, подписал спонсорское соглашение с криптовалютной биржей Binance, сообщает Financial Times.

    Португалец Криштиану Роналду считается одной из крупнейших звезд мирового футбола.Фото: PAUL HANNA, Reuters/Scanpix
    Легендарный португальский футболист совместно с Binance собирается создать коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT), которые затем будут продаваться исключительно через платформу Binance NFT, информирует Financial Times.

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