Фуад Расулов: на рынке ни одной позитивной новости, а акции растут. Почему?

Председатель ФРС Джером Пауэлл. Фото: Оливье Дулери, Scanpix

Июль для S&P 500 оказался мощным месяцем роста: американский индекс побил рекорд, поставленный в ноябре 2020 года. Прошедший месяц оказался самым бычьим за последние полтора года.

Как же так? Ведь именно на июль пришлись падение ВВП США на 0,9% (второй квартал кряду), рост учетной ставки на 0,75% и рекордно высокая инфляция. Три негативных фактора! Да они должны были свалить рынок наповал. А получилось наоборот. Что не так с логикой фондового рынка? Почему худший по показателям месяц привел к максимальному росту?

В инфляции США, оказавшейся самой высокой за 40 лет, нет ничего нового: она уже несколько месяцев как бьет подобные рекорды. Повышение ставки случилось тоже не впервые: это продолжение серии, начавшейся еще в марте. Данные о падении ВВП на 0,9%, формально зафиксировавшие рецессию (два квартальных падения ВВП подряд), являются пока что лишь предварительными.

Но даже при всем при этом – пусть макроэкономические показатели и огорчают инвесторов уже который месяц – это же не повод впадать в эйфорию! Откуда взялся оптимизм?

Думаю, тут сыграли свою роль сразу три фактора.

Во-первых, рынки уже привыкли превращать заседание ФРС в «бычье шоу», когда сразу после окончания выступления главы ФРС Джерома Пауэлла начинаются мощные покупки (на следующий день от эйфории не остается и следа). Так было уже три заседания подряд, а 27 июля произошло исключение: рынки снова выросли после выступления Пауэлла, но не остановили свой рост и на следующий день. В итоге ралли продолжалось всю неделю.

И дело вовсе не в Пауэлле или его обещаниях, а в определенности и понимании рынком того, что Федрезерв делает все от него зависящее, чтобы побороть инфляцию и не допустить при этом рецессии, а его усилий и инструментов хватит, чтобы решить эту задачу. Лучший друг инвестора – определенность и понимание ситуации со стороны регулятора.

Вторым фактором я бы назвал историческую способность рынков начинать рост задолго до того, как экономика впадет в рецессию и покажет дно. Почти всегда индекс S&P 500 делал коррекцию или, наоборот, сменял падение на рост еще до того, как это делала экономика. Дно по ВВП почти никогда не совпадало с дном на индексах – рынки всегда работали на опережение. Точно так же и с пиками: на рынке акций они наступали как правило раньше, чем в реальной экономике.

Ну и, наконец, третий фактор – посмотрите на глубину падения. Индекс S&P 500 снизился на 23% от пика, Nasdaq Composite – на 40%. Серьезные просадки! И не важно, когда индексы показывали такую коррекцию: до рецессии, во время или после. Рынок пошел на понижение, и акции подешевели примерно на ту среднюю величину, на которую в среднем они в среднем дешевели в течение всего времени с 1946 года.

Так что все уже случилось: коррекция уже произошла, будущий потенциальный кризис в цене, и даже повышение ставки уже прошло свою кульминационную точку. А раз негатива больше нет, то и падать не с чего.