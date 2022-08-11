Отсутствие дотаций сократит ежегодные доходы Enefit Green на 13 миллионов евро
В ближайшие годы у большого числа ветряных парков Enefit Green заканчивается период поддержки. Таким образом из-за отсутствия дотаций компания каждый год будет получать на 13 миллионов евро меньше дохода. Для инвестора это означает, что прибыль на акцию каждый год будет меньше на 5 центов.
Глава Enefit Green Ааво КярмасФото: Андрас Кралла
Проекты, связанные с производством возобновляемой энергии, которые были запущены до конца 2016 года, получили от Elering на 12 лет дотации в размере 53,7 евро за мегаватт-час. Для сравнения, в прошлом году, включая дотации, Enefit в Эстонии от продажи ветровой энергии получил 124 евро за мегаватт-час. Однако в ближайшие годы по многим проектам период дотаций подойдет к концу, что снизит прибыль компании.
Результаты Enefit Green в большой степени зависят от производства ветровой энергии. Этот сегмент в прошлом году составил 74% от всей EBITDA Enefit Green. В 2021 году компания получила 24,1 миллиона евро дотаций за ветровые парки, что составило 29% от коммерческой прибыли.
С учетом завершения периода дотирования парков и из расчета средней производительности ветровых генераторов за прошлый год, через три года Enefit будет недополучать около 13 миллионов евро ежегодно. На базе прибыли компании за последние 12 месяцев это около 12,2%.
Во втором квартале этого года дотаций уже не получил парк Tooma мощностью 18,4 мегаватт. В следующие 12 месяцев завершится дотирование парков общей мощностью 27,4 мегаватт. Летом 2025 года дотаций лишится еще ряд парков мощностью 71,6 мегаватт.
Дотации в Литве потеряли смысл
Для Enefit в Литве действует фиксированная цена на возобновляемую энергию, которая в среднем составляет 80 евро за мегаватт-час. Однако порой рыночная цена на электричество в Литве превышает этот порог, поэтому Enefit Green планирует отказаться от данной меры поддержки.
С начала года цена акций Enefit Green на Таллиннской бирже выросла на 20%, что является лучшим показателем роста на местной бирже в этом году.
В последнем квартале компания увеличила прибыль на 80%, которая составила 16,9 миллиона евро. После публикации последнего отчета цена акций взлетела на 15%.
В мае Enefit Green сообщила, что к 2026 году планирует увеличить свои производственные мощности в четыре раза. Ранее в планах было увеличить мощности в 2,5 раза.
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