Латвийский банкинг привлек на бирже 9 млн евро

Член правления Indexo Хенрик Кармо. Фото: IPAS "INDEXO"

Латвийская компания Indexo, которая занимается управлением пенсионными фондами, привлекла на Балтийской бирже 9 млн евро. Это на треть меньше, чем планировалось.

В ходе допэмиссии предприятие рассчитывало привлечь 13,8 млн евро, однако инвесторы подписались на акции на 9,011 млн евро. В биржевом сообщении руководство Indexo отметило, что это крупнейшая сумма, привлеченная на латвийском публичном фондовом рынке за последнее десятилетие.